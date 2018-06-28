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Угадай, кто внутри: в Узбекистане разрешат тонировку за 15,5 миллиона сумов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Ставка платежей за разрешение на тонировку составит 90 минимальных размеров зарплаты для физических лиц, а для юридических - 150.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется разрешить эксплуатацию легковых транспортных средств физических и юридических лиц с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе.

Редактор портала колеса.ру, автоэксперт Виталий Архиреев
© Facebook / Виталий Архиреев
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Документ предполагает установку тонировки (затемнения) на стекла легковых авто в пределах светопропускания не ниже 5% для задних и 30% для задних боковых стекол, говорится в документе.

Установка тонировки будет осуществляться ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения" при Министерстве внутренних дел по разработанному и утвержденному государственному стандарту, на основании разрешения, выдаваемого подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения сроком на 1 год.

Разрешение не будет требоваться для установки в верхней части переднего лобового стекла легковых авто полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.

Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит девяносто минимальных размеров заработной платы — для физических лиц, сто двадцать минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц, сто сорок минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц иностранных государств (1 МРЗП — 172 240 сумов).

Тонировка автомобиля
© Sputnik / Руслан Кривобок
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За въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана транспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.

Министерство внутренних дел должно утвердить перечень государственных органов, выдача разрешений и установка тонировки на стекла служебных легковых транспортных средств которых осуществляется на бесплатной основе.

В документе установлен срок, после наступления которого будет доступна платная тонировка — 1 июля 2018 года. Однако вполне очевидно, что к этому времени проект постановления еще не пройдет все стадии официального заверения. Скорее всего, срок ввода постановления в действие будет перенесен на месяц.




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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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