Угадай, кто внутри: в Узбекистане разрешат тонировку за 15,5 миллиона сумов

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется разрешить эксплуатацию легковых транспортных средств физических и юридических лиц с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе.
Установка тонировки будет осуществляться ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения" при Министерстве внутренних дел по разработанному и утвержденному государственному стандарту, на основании разрешения, выдаваемого подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения сроком на 1 год.
Разрешение не будет требоваться для установки в верхней части переднего лобового стекла легковых авто полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.
Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит девяносто минимальных размеров заработной платы — для физических лиц, сто двадцать минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц, сто сорок минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц иностранных государств (1 МРЗП — 172 240 сумов).
Министерство внутренних дел должно утвердить перечень государственных органов, выдача разрешений и установка тонировки на стекла служебных легковых транспортных средств которых осуществляется на бесплатной основе.
В документе установлен срок, после наступления которого будет доступна платная тонировка — 1 июля 2018 года. Однако вполне очевидно, что к этому времени проект постановления еще не пройдет все стадии официального заверения. Скорее всего, срок ввода постановления в действие будет перенесен на месяц.