Угадай, кто внутри: в Узбекистане разрешат тонировку за 15,5 миллиона сумов

Ставка платежей за разрешение на тонировку составит 90 минимальных размеров зарплаты для физических лиц, а для юридических - 150.

ТАШКЕНТ, 28 июн — Sputnik. В Узбекистане планируется разрешить эксплуатацию легковых транспортных средств физических и юридических лиц с тонированными (затемненными) стеклами на платной основе.

Документ предполагает установку тонировки (затемнения) на стекла легковых авто в пределах светопропускания не ниже 5% для задних и 30% для задних боковых стекол, говорится в документе.

Установка тонировки будет осуществляться ГУП "Центр инновационных проектов и сервисного обслуживания населения" при Министерстве внутренних дел по разработанному и утвержденному государственному стандарту, на основании разрешения, выдаваемого подразделениями Государственной службы безопасности дорожного движения сроком на 1 год.

Разрешение не будет требоваться для установки в верхней части переднего лобового стекла легковых авто полосы шириной не более 14 см в пределах светопропускания не ниже 30%.

Ставка платежей за выдачу разрешения и установку тонировки составит девяносто минимальных размеров заработной платы — для физических лиц, сто двадцать минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц, сто сорок минимальных размеров заработной платы — для юридических лиц иностранных государств (1 МРЗП — 172 240 сумов).

© Sputnik / Руслан Кривобок Петиция за разрешение тонировки собрала более 9 тысяч подписей

За въезд на территорию и транзит по территории Узбекистана транспортных средств иностранных государств с тонированными (затемненными) стеклами будет взиматься сбор в размере 15 долларов.

Министерство внутренних дел должно утвердить перечень государственных органов, выдача разрешений и установка тонировки на стекла служебных легковых транспортных средств которых осуществляется на бесплатной основе.

В документе установлен срок, после наступления которого будет доступна платная тонировка — 1 июля 2018 года. Однако вполне очевидно, что к этому времени проект постановления еще не пройдет все стадии официального заверения. Скорее всего, срок ввода постановления в действие будет перенесен на месяц.