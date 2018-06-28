Япония наградила юриста из Узбекистана императорским орденом

В период с 1992 по 2018 год четыре узбекистанца стали обладателями правительственной награды.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Правительство Японии наградило императорским "Орденом Священного сокровища, золотых лучей с шейной лентой" узбекского юриста Равиля Исанбаева.

Как сообщает ИА "Жахон", Исанбаев почти двадцать пять лет работал юридическим консультантом японской дипмиссии в Ташкенте. В феврале 2018 года его уже награждали почетной грамотой от имени посла Японии.

В период с 1992 по 2018 год четыре узбекистанца стали обладателями правительственной награды.

В ноябре 2017 года награду получил смотритель кладбища в Ташкенте Мирокил Фозилов. Он в течение 40 лет занимался благоустройством могил японских граждан на кладбище "Фозил-Ота" Яккасарайского района.