19:50 28 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Орден Священного сокровища

Япония наградила юриста из Узбекистана императорским орденом

CC BY-SA 4.0 / Borodun / Знак Большой ленты
Общество
Получить короткую ссылку
298 0 0

В период с 1992 по 2018 год четыре узбекистанца стали обладателями правительственной награды.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Правительство Японии наградило императорским "Орденом Священного сокровища, золотых лучей с шейной лентой" узбекского юриста Равиля Исанбаева.

Мирокилу Фозилову вручили императорский орден Японии
© Подробно.UZ
Состоялось награждение Мирокила Фозилова императорским орденом Японии

Как сообщает ИА "Жахон", Исанбаев почти двадцать пять лет работал юридическим консультантом японской дипмиссии в Ташкенте. В феврале 2018 года его уже награждали почетной грамотой от имени посла Японии.

В период с 1992 по 2018 год четыре узбекистанца стали обладателями правительственной награды.

В ноябре 2017 года награду получил смотритель кладбища в Ташкенте Мирокил Фозилов. Он в течение 40 лет занимался благоустройством могил японских граждан на кладбище "Фозил-Ота" Яккасарайского района.

По теме

Смотритель кладбища "Фозил-Ота" о японских пленных: все мы дети Божьи
Япония наградила смотрителя кладбища в Ташкенте императорским орденом
Теги:
Награда, Япония



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Жанболат Мелдешов
    Гранит науки

    В Казахстане планируется поэтапно увеличивать количество студентов из-за рубежа – к 2025 года в вузах страны будут учиться 50 тысяч иностранцев.

  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

  • Жанболат Мелдешов
    Гранит науки

    В Казахстане планируется поэтапно увеличивать количество студентов из-за рубежа – к 2025 года в вузах страны будут учиться 50 тысяч иностранцев.

  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход своей сборной в 1/8 финала ЧМ-2018
Горячие танцы на льду: аргентинцы отметили победу сборной в Антарктиде
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054