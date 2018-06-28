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Мусор в парке

В Узбекистане будут штрафовать тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте

© Sputnik
Общество
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Ранее сообщалось, что в Узбекистане хотят запретить расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Узбекистане станут штрафовать за выбрасывание мусора в неположенных местах. Об этом пишет Podrobno.uz.

В законопроекте сказано, что для физических лиц сумма штрафа может достигать трех минимальных зарплат, а для юридических – пяти.

За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане хотят запретить расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах. Петиция с таким предложением появилась на портале коллективных обращений Mening Fikrim.

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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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