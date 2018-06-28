В Узбекистане будут штрафовать тех, кто выбрасывает мусор в неположенном месте

Ранее сообщалось, что в Узбекистане хотят запретить расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. В Узбекистане станут штрафовать за выбрасывание мусора в неположенных местах. Об этом пишет Podrobno.uz.

В законопроекте сказано, что для физических лиц сумма штрафа может достигать трех минимальных зарплат, а для юридических – пяти.

За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане хотят запретить расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах. Петиция с таким предложением появилась на портале коллективных обращений Mening Fikrim.