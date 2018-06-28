Пожарную безопасность усилят на железнодорожной линии Бухара – Мискен

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. На железнодорожной линии Бухара – Мискен усилят пожарную безопасность и наберут новых специалистов на работу, сообщается в постановлении президента "О мерах по обеспечению безопасности транспортной коммуникации и развития инфраструктуры железнодорожной линии Бухара – Мискен".

Специально для этих целей власти намерены создать специальные рабочие группы и отделения, а Министерству внутренних дел поручили за 2 недели разработать и утвердить штатное расписание.

"В целях проведения комплекса мероприятий по укреплению пожарной безопасности и профилактике пожаров организовать группы пожарной безопасности на объектах транспорта управлений пожарной безопасности Управления внутренних дел Бухарской области и Министерства внутренних дел Республики Каракалпакистан за счет выделения двух штатных единиц Государственной службы пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, за месяц специалисты ведомств должны разработать комплекс мер по предотвращению воздействия барханных песков и систему мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Линию Бухара – Мискен открыли в начале декабре 2017 года. Ее протяженность – 355 километров. Дорога пролегает в пустынных районах, и климатические условия зачастую создают препятствия для движения.