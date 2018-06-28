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Отправление поезда на станции Мискен Узбекистан

Пожарную безопасность усилят на железнодорожной линии Бухара – Мискен

© Пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари"
Общество
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Правительство Узбекистана намерено создать специальную рабочую группу для обеспечения безопасности.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. На железнодорожной линии Бухара – Мискен усилят пожарную безопасность и наберут новых специалистов на работу, сообщается в постановлении президента "О мерах по обеспечению безопасности транспортной коммуникации и развития инфраструктуры железнодорожной линии Бухара – Мискен".

Специально для этих целей власти намерены создать специальные рабочие группы и отделения, а Министерству внутренних дел поручили за 2 недели разработать и утвердить штатное расписание.

"В целях проведения комплекса мероприятий по укреплению пожарной безопасности и профилактике пожаров организовать группы пожарной безопасности на объектах транспорта управлений пожарной безопасности Управления внутренних дел Бухарской области и Министерства внутренних дел Республики Каракалпакистан за счет выделения двух штатных единиц Государственной службы пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, за месяц специалисты ведомств должны разработать комплекс мер по предотвращению воздействия барханных песков и систему мероприятий в чрезвычайных ситуациях.

Линию Бухара – Мискен открыли в начале декабре 2017 года. Ее протяженность – 355 километров. Дорога пролегает в пустынных районах, и климатические условия зачастую создают препятствия для движения.

Теги:
Президент, безопасность, Железнодорожный транспорт



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  • Бутылки. Архивное фото
    Мечта коллекционера

    На российском интернет-аукционе выставлены крышки от бутылок кыргызских производителей пива.

  • Город Багдад, архивное фото
    Путь домой

    По данным внешнеполитического ведомства Таджикистана, накануне с иракским МИД была достигнута договоренность о возвращении на родину двух таджикских детей

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