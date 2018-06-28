20:10 28 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Мужчина с флагом Узбекистана

В Узбекистане отпразднуют День независимости

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
17401

В 2018 году исполняется 27 лет с момента отделения республики от СССР.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Дня независимости в 2018 году, сообщает портал "Народное слово".

Дети во время праздника в Самарканде
CC BY 2.0 / Jean-Pierre Dalbéra / Navrouz à Boukhara (Ouzbékistan)
Международный день семьи начнут отмечать в Узбекистане

Правительство утвердило состав Республиканской комиссии, которая за две недели должна разработать программу мероприятий под девизом: "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!"

В областях Узбекистана, Ташкенте и Республике Каракалпакстан планируют организовать просветительские встречи, беседы, литературно-художественные вечера и другие культурные мероприятия.

Кроме того, ученые организуют духовно-просветительскую группу, узбекистанцам расскажут подробности из истории государства.

Также в мероприятиях примут участие представители творческой интеллигенции – сценаристы, режиссеры, балетмейстеры и танцоры, писатели и поэты, мастера фольклорного искусства, а на заключительном этапе проведут республиканский конкурс "Ты единственная, священная Родина!"

Каждый узбекистанец сможет  представить песню или музыкальное произведение другого жанра собственного сочинения.

Расходы покроют за счет местных бюджетов.

В 2018 году исполняется 27 лет с момента отделения республики от СССР.

Теги:
Президент, праздник, День независимости



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Церемония инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Пожизненный статус

    Закон, дающий Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательствовать в Совбезе Казахстана, признан соответствующим Конституции.

  • Бишкекчанин совершил безумный поступок, чтобы вернуться из Москвы. Видео
    Беспечный ездок

    Кыргызстанец мог вернуться домой из Москвы обычным способом, но ему пришла безумная идея преодолеть это расстояние на велосипеде. Свое путешествие он снимал на видео.

  • Тактико-специальные учения ЦВО, архивное фото
    Сирийский опыт

    В Таджикистане на 201-й российской военной базе создана спецгруппа по противодействию беспилотникам с учетом сирийского опыта.

  • Военнослужащие ВС Азербайджана, фото из архива
    Градус растет

    В связи с резким повышением температуры воздуха в воинских частях Азербайджана примут меры, чтобы защитить военнослужащих от солнечных ударов.

  • Продукция ОАО Агрокомбинат Дзержинский
    Отдай колбасу!

    Руководителя российского коммерческого предприятия обвиняют в том, что он незаконно завладел имуществом белорусского ОАО "Агрокомбинат Дзержинский".

  • Плачущая девочка
    По всей строгости

    Наказание за преступления против несовершеннолетних ужесточат в Абхазии – депутаты парламента республики проголосовали за изменения в УК.

  • Валерий Осипян призвал водителя не мусорить улицу
    Чисто – где не мусорят

    Обычный водитель в Ереване выбросил что-то из окна машины и не мог знать, что через секунду перед ним возникнет начальник полиции Армении и заставит поднять мусор.

  • Багаж
    "С нас хватит"

    Рижанка опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook пост, где объяснила, почему вместе с семьей покидает Латвию.

  • Засохшая трава на пастбище, архивное фото
    Великая засуха

    Стихийная засуха объявлена уже в 17 муниципалитетах Литвы, и метеорологи предполагают, что количество засушливых районов будет только увеличиваться.

  • Ливень в Кишиневе
    Во власти стихии

    Прогнозы синоптиков оправдались - на Молдову обрушились ливни с градом и шквалистым ветром - подборка фотографий с последствиями разгулявшейся непогоды.

  • Велотакси
    Под жестким контролем

    Несоблюдение новых требований закона, который вступает в силу с начала июля, заставит велорикш Таллинна серьезно раскошелиться.

  • Объекты строительства в Цхинвале
    Миссия выполняется

    Российский советник по строительству в Южной Осетии Михаил Герасимов рассказал Sputnik о помощи республике по благоустройству городов.

  • Церемония инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
    Пожизненный статус

    Закон, дающий Нурсултану Назарбаеву пожизненное право председательствовать в Совбезе Казахстана, признан соответствующим Конституции.

  • Бишкекчанин совершил безумный поступок, чтобы вернуться из Москвы. Видео
    Беспечный ездок

    Кыргызстанец мог вернуться домой из Москвы обычным способом, но ему пришла безумная идея преодолеть это расстояние на велосипеде. Свое путешествие он снимал на видео.

  • Тактико-специальные учения ЦВО, архивное фото
    Сирийский опыт

    В Таджикистане на 201-й российской военной базе создана спецгруппа по противодействию беспилотникам с учетом сирийского опыта.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
Аргентинцы на Антарктиде отпраздновали выход своей сборной в 1/8 финала ЧМ-2018
Горячие танцы на льду: аргентинцы отметили победу сборной в Антарктиде
Сколько денег мигрант отправляет домой
Все в семью: сколько денег мигрант отправляет домой

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054