В Узбекистане отпразднуют День независимости

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Дня независимости в 2018 году, сообщает портал "Народное слово".
Правительство утвердило состав Республиканской комиссии, которая за две недели должна разработать программу мероприятий под девизом: "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!"
В областях Узбекистана, Ташкенте и Республике Каракалпакстан планируют организовать просветительские встречи, беседы, литературно-художественные вечера и другие культурные мероприятия.
Кроме того, ученые организуют духовно-просветительскую группу, узбекистанцам расскажут подробности из истории государства.
Также в мероприятиях примут участие представители творческой интеллигенции – сценаристы, режиссеры, балетмейстеры и танцоры, писатели и поэты, мастера фольклорного искусства, а на заключительном этапе проведут республиканский конкурс "Ты единственная, священная Родина!"
Каждый узбекистанец сможет представить песню или музыкальное произведение другого жанра собственного сочинения.
Расходы покроют за счет местных бюджетов.
В 2018 году исполняется 27 лет с момента отделения республики от СССР.