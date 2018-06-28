В Узбекистане отпразднуют День независимости

В 2018 году исполняется 27 лет с момента отделения республики от СССР.

ТАШКЕНТ, 28 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о праздновании Дня независимости в 2018 году, сообщает портал "Народное слово".

Правительство утвердило состав Республиканской комиссии, которая за две недели должна разработать программу мероприятий под девизом: "Ты дорог мне, родной, любимый Узбекистан!"

В областях Узбекистана, Ташкенте и Республике Каракалпакстан планируют организовать просветительские встречи, беседы, литературно-художественные вечера и другие культурные мероприятия.

Кроме того, ученые организуют духовно-просветительскую группу, узбекистанцам расскажут подробности из истории государства.

Также в мероприятиях примут участие представители творческой интеллигенции – сценаристы, режиссеры, балетмейстеры и танцоры, писатели и поэты, мастера фольклорного искусства, а на заключительном этапе проведут республиканский конкурс "Ты единственная, священная Родина!"

Каждый узбекистанец сможет представить песню или музыкальное произведение другого жанра собственного сочинения.

Расходы покроют за счет местных бюджетов.

В 2018 году исполняется 27 лет с момента отделения республики от СССР.