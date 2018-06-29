Нет коррупции: в налоговом комитете Узбекистана уволены 1200 сотрудников

Была проведена служебная проверка, в ходе которой подтвердились нарушения со стороны сотрудников налоговых органов.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. В Государственном налоговом комитете Узбекистана уволены 1245 сотрудников по обвинению в коррупции. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ГНК.

После жалоб в социальных сетях на то, что сотрудники налоговых органов препятствуют предпринимательской деятельности, была проведена служебная проверка, в ходе которой и подтвердились все нарушения.

Комитет еще раз напомнил гражданам, что они могут обратиться по телефонам горячей линии в случае незаконных действий со стороны представителей налоговых органов республики.

Напомним, в мае ушел в отставку председатель ГНК Батыр Парпиев, который руководил госструктурой с 2004 года. Исполняющим обязанности руководителя комитета был назначен бывший заместитель руководителя Бехзод Мусаев.