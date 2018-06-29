В Узбекистане снимут ограничения на ввоз валюты в республику

Резиденты и нерезиденты смогут вывозить из Узбекистана до десяти тысяч долларов наличной валюты, а ввозить – без ограничений.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. На портале СОВАЗ обнародован законопроект "О валютном регулировании и валютном контроле".

Согласно тексту документа, резиденты и нерезиденты смогут вывозить из Узбекистана до десяти тысяч долларов наличной валюты, а ввозить – без ограничений.

"Ввоз в Республику Узбекистан наличной иностранной валюты, наличного сума, документарных ценных бумаг осуществляется резидентами и нерезидентами без ограничений", - уточняется в проекте закона.

© Sputnik / Владимир Трефилов В Узбекистане утверждены новые правила ввоза и вывоза валюты

В феврале правительство Узбекистана утвердило новые правила ввоза и вывоза иностранной валюты. Прибывающий в Узбекистан или вылетающий в другие страны должен в обязательном порядке задекларировать и предъявить сотруднику таможенного органа наличную валюту, если ее сумма превышает две тысячи долларов.

Соответственно, если сумма в валюте не превышает двух тысяч долларов, путешественник может не регистрировать ее или сделать это исключительно по собственному желанию.

Физическим лицам разрешается ввозить валюту на территорию республики в неограниченном количестве. Свободно вывезти из Узбекистана можно до пяти тысяч долларов, задекларировав их на таможне. Вывоз сверх этой суммы осуществляется на основании разрешения Центрального банка для граждан страны.

Ранее сообщалось, что правительство Узбекистана разработает соответствующие меры для упрощения ввоза и вывоза драгоценных металлов.