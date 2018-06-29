Мирзиёев ознакомился со строительством махалли в Алмазарском районе

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июня ознакомился со строительными работами и благоустройством в махалле "Иброхим ота" Алмазарского района Ташкента, сообщает пресс-служба главы республики.
- Детская площадкаПресс-служба президента Узбекистана
- Жилой дом в махалле “Иброхим ота” в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана
- Строительство жилого дома в ТашкентеПресс-служба президента Узбекистана
- Президент Республики Узбекистан Шавкат МирзиёевПресс-служба президента Узбекистана
В махалле реализуют программу "Обод махалла" ("Благоустроенная махалля") – ремонтируют многоэтажные дома, улицы и дорожки, строят двухэтажные жилые дома и детский сад.
Кроме того, власти планируют возведение махаллинского гузара по типовому проекту, пункта приема коммунальных платежей, детской и спортивной площадки.
"Президент нашей страны отметил необходимость, совершая подворный обход, изучать устремления и запросы каждой семьи, помогать в решении проблем, привлекать предпринимателей в махаллю и создавать рабочие места", — говорится в сообщении.
Также Шавкат Мирзиёев обсудил с жителями махалли обеспечение населения работой, благоустройство городов и сел, реформы дошкольного и школьного образования.
Программы "Обод кишлок", "Обод махалла" и "Молодежь – наше будущее" направлены на повышение уровня жизни населения.