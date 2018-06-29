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Строительство жилого дома в Ташкенте

Мирзиёев ознакомился со строительством махалли в Алмазарском районе

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Он отметил необходимость изучать устремления и запросы каждой семьи и помогать в решении проблем.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июня ознакомился со строительными работами и благоустройством в махалле "Иброхим ота" Алмазарского района Ташкента, сообщает пресс-служба главы республики.

  • Детская площадка
    Детская площадка
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Жилой дом в махалле “Иброхим ота” в Ташкенте
    Жилой дом в махалле “Иброхим ота” в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Строительство жилого дома в Ташкенте
    Строительство жилого дома в Ташкенте
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
    Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Детская площадка

В махалле реализуют программу "Обод махалла" ("Благоустроенная махалля") – ремонтируют многоэтажные дома, улицы и дорожки, строят двухэтажные жилые дома и детский сад.

Кроме того, власти планируют возведение махаллинского гузара по типовому проекту, пункта приема коммунальных платежей, детской и спортивной площадки.

"Президент нашей страны отметил необходимость, совершая подворный обход, изучать устремления и запросы каждой семьи, помогать в решении проблем, привлекать предпринимателей в махаллю и создавать рабочие места", — говорится в сообщении.

Также Шавкат Мирзиёев обсудил с жителями махалли обеспечение населения работой, благоустройство городов и сел, реформы дошкольного и школьного образования.

Программы "Обод кишлок", "Обод махалла" и "Молодежь – наше будущее" направлены на повышение уровня жизни населения.

Теги:
благоустройство, Шавкат Мирзиёев, Градостроительство



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