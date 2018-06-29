Международный университет туризма открыли в Самарканде

Обучение будут вести на узбекском, русском и английском языках, бакалавры смогут учить языки Шанхайской организации – русский или китайский.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о создании в Самарканде Международного университета туризма, сообщает Национальное информационное агентство.

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В 2018/2019 учебном году в новый вуз примут 125 абитуриентов, в том числе 42 человека по государственным грантам.

Для поступления узбекистанцам придется пройти тестовые испытания, а иностранных граждан примут на платно-контрактной основе по собеседованию.

Абитуриентам – обладателям международных сертификатов TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject сразу предоставят максимальный балл по соответствующим предметам и освободят от тестов.

Кроме того, в университет можно будет поступить на заочное или вечернее отделение.

"Ректор университета до полного формирования профессорско-преподавательского состава избирается Попечительским советом университета, а после – профессорско-преподавательским составом путем закрытого голосования, порядок которого определяется уставом университета", – уточняется в указе президента.

Обучение в вузе будут вести на узбекском, русском и английском языках, бакалавры также смогут изучать официальные языки Шанхайской организации сотрудничества – китайский и английский.

Преподавателям, которые смогут предоставить дипломы зарубежных высших образовательных учреждений в сфере международного туризма, будут выплачивать надбавки в размере 150%.

Соотношение числа студентов на одного преподавателя в университете туризма не должно превышать 1:8.

Учреждению передали здания и прилегающую территорию академического лицея Самаркандского государственного института иностранных языков в доме 17 по проспекту Университет.