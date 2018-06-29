И неба было мало, и земли: сенаторы решили не запрещать пышные свадьбы

Участники заседания посчитали, что эффективнее всего будет использовать возможности широкой пропаганды среди населения, личного примера и образцовых мероприятий.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. На XV пленарном заседании верхней палаты Олий Мажлиса сенаторы решили не вводить строгие правила по проведению свадеб и семейных торжеств. Об этом сообщает "Народное слово".

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Исходя из национальных обычаев, специфики регионов, сенаторы пришли к выводу, что внедрять жесткие нормы будет нецелесообразно.

Участники заседания посчитали, что эффективнее всего будет не создавать нормативные акты, а использовать возможности широкой пропаганды среди населения, личного примера и образцовых мероприятий.

По их мнению, широкая общественность должна осознать, что семейные мероприятия проводятся на основе национальных традиций, экономно, без излишней помпезности.