"Дорог каждый человек": президент поручил улучшить жизнь глухонемых

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 29 июня посетил Центр культуры глухонемых Общества глухих Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.
- Шавкат Мирзиеев и сотрудники швейного предприятия Общества глухих УзбекистанаПресс-служба президента Узбекистана
- Сотрудники швейного предприятия Общества глухих УзбекистанаПресс-служба президента Узбекистана
- Ташкентский центр культуры для глухонемыхПресс-служба президента Узбекистана
- Спортивная площадка на территории Ташкентского центра культуры для глухонемыхПресс-служба президента Узбекистана
- Продукция швейного предприятия Общества глухих УзбекистанаПресс-служба президента Узбекистана
- Шавкат Мирзиёев посетил Центр культуры глухонемых Общества глухих УзбекистанаПресс-служба президента Узбекистана
Он пообщался с членами общества, узнал о волнующих их проблемах и недостатках в сфере, а также подарил организации автобус.
Чемпион мира по шахматам Сирожиддин Зайниддинов, призер чемпионата Азии по тхэквондо Даврон Хидиров и молодой режиссер Олег Ошипенко получили в подарок от узбекистанского лидера квартиры в Ташкенте.
Особое внимание участники встречи уделили педагогической работе с глухонемыми детьми и сурдопереводчиками.
"Как вы знаете, мы сделали главным для себя принцип, согласно которому государство служит народу. Вы также являетесь достойными членами нашего общества. Мы создадим все условия в этой сфере. Мне дорог каждый человек в Узбекистане", — заявил президент Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев поручил подготовить постановление, предусматривающее улучшение условий воспитания, обучения, труда и отдыха граждан этой категории.
Ранее в центре сделали ремонт, оснастили на современном уровне концертный зал на 450 человек, кабинеты кружков и спортивные залы.