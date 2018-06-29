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Ташкентский центр культуры для глухонемых

"Дорог каждый человек": президент поручил улучшить жизнь глухонемых

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Шавкат Мирзиёев посетил Центр культуры глухонемых 29 июня, он побеседовал с инвалидами и поинтересовался волнующими их проблемами.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 29 июня посетил Центр культуры глухонемых Общества глухих Узбекистана, сообщает пресс-служба главы государства.

  • Шавкат Мирзиеев и сотрудники швейного предприятия Общества глухих Узбекистана
    Шавкат Мирзиеев и сотрудники швейного предприятия Общества глухих Узбекистана
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Сотрудники швейного предприятия Общества глухих Узбекистана
    Сотрудники швейного предприятия Общества глухих Узбекистана
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Ташкентский центр культуры для глухонемых
    Ташкентский центр культуры для глухонемых
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Спортивная площадка на территории Ташкентского центра культуры для глухонемых
    Спортивная площадка на территории Ташкентского центра культуры для глухонемых
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Продукция швейного предприятия Общества глухих Узбекистана
    Продукция швейного предприятия Общества глухих Узбекистана
    Пресс-служба президента Узбекистана
  • Шавкат Мирзиёев посетил Центр культуры глухонемых Общества глухих Узбекистана
    Шавкат Мирзиёев посетил Центр культуры глухонемых Общества глухих Узбекистана
    Пресс-служба президента Узбекистана
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Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиеев и сотрудники швейного предприятия Общества глухих Узбекистана

Он пообщался с членами общества, узнал о волнующих их проблемах и недостатках в сфере, а также подарил организации автобус.

Чемпион мира по шахматам Сирожиддин Зайниддинов, призер чемпионата Азии по тхэквондо Даврон Хидиров и молодой режиссер Олег Ошипенко получили в подарок от узбекистанского лидера квартиры в Ташкенте.

Особое внимание участники встречи уделили педагогической работе с глухонемыми детьми и сурдопереводчиками.

"Как вы знаете, мы сделали главным для себя принцип, согласно которому государство служит народу. Вы также являетесь достойными членами нашего общества. Мы создадим все условия в этой сфере. Мне дорог каждый человек в Узбекистане", — заявил президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев поручил подготовить постановление, предусматривающее улучшение условий воспитания, обучения, труда и отдыха граждан этой категории.

Ранее в центре сделали ремонт, оснастили на современном уровне концертный зал на 450 человек, кабинеты кружков и спортивные залы.

Теги:
ремонт, Шавкат Мирзиёев, Инвалиды



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