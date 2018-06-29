Президент призвал правоохранителей внедрять в работу высокие технологии

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 29 июня посетил Отдел внутренних дел Алмазарского района Ташкента, сообщает пресс-служба главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Мирзиёев дал указания по обеспечению безопасности населения

Он дал указания по внедрению в работу правоохранителей информационно-коммуникационных технологий, круглосуточному наблюдению за подведомственной территорией, обеспечению спокойствия населения, предупреждению преступности.

"В зону ответственности данного отдела входят такие махалли, как "Шифокорлар", "Жийдали", "Хислат", "Беруний", "Мирза Голиб", "Чигатой Октепа". Здесь много высотных домов, высших учебных заведений, больниц и других социальных объектов", - уточняется в сообщении.

В 2018 году отдел переместили в новое здание, там создали все условия для качественного выполнения работы и обеспечения общественной безопасности.