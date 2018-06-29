Броня крепка и танки быстры: узбекские военные устроили состязания в Чирчике

Военнослужащие на танках преодолели минные поля, мосты и поразили неподвижные цели по линии огня.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. На Чирчикском общевойсковом полигоне прошли соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Министерство обороны Соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны

В соревнованиях участвовали руководство Министерства обороны и военных округов, курсанты высших военных образовательных учреждений, представители Ташкентского областного хокимията и члены Общественного совета при Минобороны.

В первый день двухэтапного соревнования в эстафете на танке Т-72 приняли участие четыре команды. Военные преодолевали водные преграды и противотанковые препятствия — эскарпы высотой семь и длиной 25 метров.

Также военнослужащим на танках пришлось пересечь минные поля, мосты и поразить неподвижные цели по линии огня.

Министерство обороны РУз Соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны РУз

Победителем соревнований стала команда Ташкентского военного округа. Второе место присуждено Чирчикскому высшему танковому командно-инженерному училищу, третье – команде Юго-западного особого военного округа.

На втором этапе танкового биатлона шесть команд из военных округов Министерства обороны и Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища состязались на танке Т-62.

В итоге победу опять одержал Ташкентский военный округ. Остальные два призовых места разделили команды Юго-западного особого военного округа.