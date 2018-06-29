22:09 29 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны

Броня крепка и танки быстры: узбекские военные устроили состязания в Чирчике

Министерство обороны РУз
Общество
Получить короткую ссылку
104 0 0

Военнослужащие на танках преодолели минные поля, мосты и поразили неподвижные цели по линии огня.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. На Чирчикском общевойсковом полигоне прошли соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны
Министерство обороны
Соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны

В соревнованиях участвовали руководство Министерства обороны и военных округов, курсанты высших военных образовательных учреждений, представители Ташкентского областного хокимията и члены Общественного совета при Минобороны.

В первый день двухэтапного соревнования в эстафете на танке Т-72 приняли участие четыре команды. Военные преодолевали водные преграды и противотанковые препятствия — эскарпы высотой семь и длиной 25 метров.

Также военнослужащим на танках пришлось пересечь минные поля, мосты и поразить неподвижные цели по линии огня.

Соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны РУз
Министерство обороны РУз
Соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны РУз

Победителем соревнований стала команда Ташкентского военного округа. Второе место присуждено Чирчикскому высшему танковому командно-инженерному училищу, третье – команде Юго-западного особого военного округа.

На втором этапе танкового биатлона шесть команд из военных округов Министерства обороны и Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища состязались на танке Т-62.

В итоге победу опять одержал Ташкентский военный округ. Остальные два призовых места разделили команды Юго-западного особого военного округа.

По теме

Битва титанов: в Чирчике прошли соревнования по танковому биатлону
Теги:
танковый биатлон



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
На Чирчикском общевойсковом полигоне впервые прошли соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны.
Битва титанов: в Чирчике прошли соревнования по танковому биатлону
Ограничение проезда в Ташкенте
Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054