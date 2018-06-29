Броня крепка и танки быстры: узбекские военные устроили состязания в Чирчике

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. На Чирчикском общевойсковом полигоне прошли соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В соревнованиях участвовали руководство Министерства обороны и военных округов, курсанты высших военных образовательных учреждений, представители Ташкентского областного хокимията и члены Общественного совета при Минобороны.
В первый день двухэтапного соревнования в эстафете на танке Т-72 приняли участие четыре команды. Военные преодолевали водные преграды и противотанковые препятствия — эскарпы высотой семь и длиной 25 метров.
Также военнослужащим на танках пришлось пересечь минные поля, мосты и поразить неподвижные цели по линии огня.
Победителем соревнований стала команда Ташкентского военного округа. Второе место присуждено Чирчикскому высшему танковому командно-инженерному училищу, третье – команде Юго-западного особого военного округа.
На втором этапе танкового биатлона шесть команд из военных округов Министерства обороны и Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища состязались на танке Т-62.
В итоге победу опять одержал Ташкентский военный округ. Остальные два призовых места разделили команды Юго-западного особого военного округа.