Национальная авиакомпания ввела дополнительный рейс в Москву

Первый самолет по маршруту Ташкент — Москва вылетит в 18:00 30 июня.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительный рейс Ташкент — Москва (Внуково), сообщает пресс-служба перевозчика.

"Тридцатого июня 2018 года НАК "Узбекистон хаво йуллари" вводит дополнительный международный рейс Ташкент — Москва (Внуково). Рейс будет выполняться на современном и комфортабельном самолете Боинг-787 Дримлайнер по следующему графику движения (время местное): HY-3517 Ташкент 18:00 — Москва 20:00", — уточняется в сообщении.

В этом году авиаперевозчик значительно расширил карту рейсов в города России. С 1 июля впервые запускают рейсы в Челябинск, в конце мая снизились тарифы на билеты до Казани, а в середине июня появился еще один рейс до Москвы.

Кроме того, ранее сообщалось о появлении в самолетах Национальная авиакомпании Wi-Fi.