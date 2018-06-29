22:09 29 Июня 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.10
  • USD7871.66
  • EUR9174.42
Поиск
Шавкат Мирзиёев во дворце культуры Студенческого городка ознакомился с проектами социально-экономического развития Алмазарского района.

На территории Olmazor city будут находиться бизнес-центры, гостиницы и аллеи

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
333 0 0

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил проект Olmazor city.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства нового центра Алмазарского района Ташкента Olmazor city.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, на массиве, который будет занимать свыше 24 гектаров между улицей Янги Олмазор и Малой кольцевой дорогой, планируется возведение административных зданий, многоквартирного жилья, современного бизнес-центра, гостиницы и аллеи, образовательных и медицинских учреждений.

Шавкат Мирзиёев во дворце культуры Студенческого городка ознакомился с проектами социально-экономического развития Алмазарского района.
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев во дворце культуры Студенческого городка ознакомился с проектами социально-экономического развития Алмазарского района.

Отмечается, что президент Узбекистана одобрил проект Olmazor city.

Также глава республики указал на необходимость проведения инвентаризации неиспользуемых зданий в районе, привлечения зарубежных инвестиций и создания новых рабочих мест. Отмечается, что президент Узбекистана одобрил проект Olmazor city.

По теме

Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую фабрику игрушек
"Дорог каждый человек": президент поручил улучшить жизнь глухонемых
Теги:
Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Туристы в отеле Арени ВайнАрт
    Где деньги?

    Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.

  • Песенный фестиваль в Латвии
    Не просто танцы

    Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.

  • Министерство иностранных дел России
    Миссия невыполнима

    Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Фотоколлаж из круссана и кота
Милые фото: коты, похожие на булочки и другую выпечку
На Чирчикском общевойсковом полигоне впервые прошли соревнования по танковому биатлону среди войск Министерства обороны.
Битва титанов: в Чирчике прошли соревнования по танковому биатлону
Ограничение проезда в Ташкенте
Какие улицы перекрыты в Ташкенте из-за ремонта

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054