На территории Olmazor city будут находиться бизнес-центры, гостиницы и аллеи

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства нового центра Алмазарского района Ташкента Olmazor city.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, на массиве, который будет занимать свыше 24 гектаров между улицей Янги Олмазор и Малой кольцевой дорогой, планируется возведение административных зданий, многоквартирного жилья, современного бизнес-центра, гостиницы и аллеи, образовательных и медицинских учреждений.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев во дворце культуры Студенческого городка ознакомился с проектами социально-экономического развития Алмазарского района.

Отмечается, что президент Узбекистана одобрил проект Olmazor city.

Также глава республики указал на необходимость проведения инвентаризации неиспользуемых зданий в районе, привлечения зарубежных инвестиций и создания новых рабочих мест. Отмечается, что президент Узбекистана одобрил проект Olmazor city.