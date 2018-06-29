Узбекистан откроет НИИ физики полупроводников и микроэлектроники

Институт займется реализацией инновационных проектов в области физики полупроводников и альтернативных источников энергии.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. В Узбекистане будет открыт Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на постановление главы государства.

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Новый НИИ образуют на базе лаборатории физики полупроводников и микроэлектроники физического факультета Национального университета Узбекистана.

В институте создадут Научный совет по присуждению ученой степени доктора философии (PhD) по специальности "физика полупроводников".

Шавкат Мирзиёев поручил передать НИИ уникальный научный объект "Электростатический ускоритель ЭГ-2 СОКОЛ" для изучения влияния воздействия различных видов излучения на свойства полупроводниковых материалов и приборов на их основе.

Также при институте будет создана редакция научного журнала "Физика полупроводников и микроэлектроника" для опубликования результатов научно-исследовательских работ.