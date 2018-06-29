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Автомобильное движение в Ташкенте

Улицы в Ташкенте перекроют 30 июня из-за Марафона-2018

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Мероприятие посвящено Дню молодежи, оно стартует в 8:00 от автозаправки в Мирабадском районе столицы.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Две улицы в Мирабадском районе Ташкента перекроют 30 июня из-за Марафона-2018, сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

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Речь идет об улицах Темирйулрчилар и Гейдара Алиева.

Марафон приурочен ко Дню молодежи, он стартует в 8:00 от автозаправки по улице Темирйуличар.

"Завтра, 30 июня, в Мирабадском районе состоится Марафон-2018, посвященный Дню молодежи. В этой связи улицы Темирйулчилар и Г. Алиева будут закрыты для движения транспортных средств с 8:00 до 11:00 часов", - говорится в сообщении.

Администрация города приглашает принять участие в марафоне всех желающих.

С 24 июня в Ташкенте из-за ремонтных работ перекрыли ряд улиц в центре – участок улицы Фаргона йули, участок улицы Эльбек от УКД ОВД Яшнабадского района до станции метро "Дустлик", участок проспекта Бунёдкор от улицы Мукими до Второго проезда Катартал.

В столице меняют трубы холодного водоснабжения, строят новую линию метро и проводят капитальный ремонт путепровода.

Теги:
улица, перекрытие движения, Марафон



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