Абитуриентов с телефонами не будут запускать в пункты сдачи экзаменов

Теперь абитуриенты обязаны взять с собой на тестирование только паспорт и пропуск ДТМ.

ТАШКЕНТ, 29 июн – Sputnik. Абитуриентов с телефонами и шпаргалками не будут запускать в пункты сдачи экзаменов и сразу же отстранят от тестирования, пишет Podrobno.uz со ссылкой на начальника управления Государственного центра тестирования Севару Зупарходжаеву.

Ранее у ребят, сдающих вступительные испытания, отнимали телефоны на входе в здание и оставляли их на хранение до окончания тестирования. Отстраняли от экзамена абитуриента в том случае, если ему удавалось пронести гаджет в аудиторию.

"Раньше мы действительно могли удалять абитуриента только при обнаружении у него запрещенных предметов в аудитории. В этом году мы получили право удалять абитуриентов прямо при входе", – отметила Зупарходжаева.

Теперь экзаменуемые обязаны иметь при себе только паспорт и пропуск ДТМ. Ручкой и водой они будут обеспечены в помещении.

В этом году вузы Узбекистана будут проводить вступительные испытания с 1 по 15 августа. Результаты тестирования можно будет узнать на следующий день после экзамена.