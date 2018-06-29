Президент премировал талантливых узбекистанцев в преддверии Дня молодежи

Среди лауреатов – школьники, студенты, тренер по академической гребле, футболист и боксер.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление о присвоении талантливым и выдающимся в своей области молодым людям государственных премий, сообщает пресс-служба главы государства.

Среди лауреатов – тренер по академической гребле Исламбек Мамбетназаров, студент 3-го курса Андижанского государственного университета Боходиржон угли Холдаров, школьники Боходир угли Абдисалимов и Кобилжон угли Гаффоров, а также представители ряда других областей.

"В целях достойного стимулирования самоотверженных и отважных юношей, проявляющих активность в осуществлении широкомасштабных реформ в нашей стране, своими знаниями и талантом, добросовестным и плодотворным трудом вносящих достойный вклад в процветание Родины", — уточняется в сообщении.

Передачу премий лауреатам проконтролирует премьер-министр Абдулла Арипов.

Решение приняли в преддверии Дня молодежи, который пройдет в Узбекистане 30 июня