В Ташкенте откроют Узбекско-малайзийский колледж общественного питания

Малазийский комплексный бизнес-колледж (Malaysian Integrated Business college) вложит в развитие учебного заведения до одного миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте в ближайшее время может быть открыт Узбекско-малайзийский колледж общественного питания и сферы услуг.

Podrobno.uz В Ташкенте планируется открыть Узбекско-малайзийский колледж общественного питания и сферы услуг

Иностранным партнером в этом проекте выступит Малазийский комплексный бизнес-колледж (Malaysian Integrated Business college). Он может вложить в развитие учебного заведения до 1 миллиона долларов, а также внедрить здесь современные образовательные программы, отвечающие международным стандартам, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в министерстве высшего и среднего специального образования.

Центр профессионального образования В Узбекистане открывается международный колледж по кулинарии и туризму

Планируется, что здесь будут выдавать международные дипломы по направлениям: кулинарное искусство и ресторанный менеджмент, пекарное искусство и гастрономия, молекулярная кухня, международный бизнес-менеджмент, госпитальный менеджмент и другим.

По предварительной информации новый колледж расположится в здании Академического лицея №5 при Ташкентском государственном техническом университете.