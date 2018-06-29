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В Ташкенте откроют Узбекско-малайзийский колледж общественного питания

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Малазийский комплексный бизнес-колледж (Malaysian Integrated Business college) вложит в развитие учебного заведения до одного миллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте в ближайшее время может быть открыт Узбекско-малайзийский колледж общественного питания и сферы услуг. 

В Ташкенте планируется открыть Узбекско-малайзийский колледж общественного питания и сферы услуг
Podrobno.uz
В Ташкенте планируется открыть Узбекско-малайзийский колледж общественного питания и сферы услуг

Иностранным партнером в этом проекте выступит Малазийский комплексный бизнес-колледж (Malaysian Integrated Business college). Он может вложить в развитие учебного заведения до 1 миллиона долларов, а также внедрить здесь современные образовательные программы, отвечающие международным стандартам, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в министерстве высшего и среднего специального образования.

Студенты колледжа
Центр профессионального образования
В Узбекистане открывается международный колледж по кулинарии и туризму
Планируется, что здесь будут выдавать международные дипломы по направлениям: кулинарное искусство и ресторанный менеджмент, пекарное искусство и гастрономия, молекулярная кухня, международный бизнес-менеджмент, госпитальный менеджмент и другим.

По предварительной информации новый колледж расположится в здании Академического лицея №5 при Ташкентском государственном техническом университете.

Теги:
колледж, Малайзия, Ташкент, Узбекистан



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