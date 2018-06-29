В Ташкенте откроют Узбекско-малайзийский колледж общественного питания

ТАШКЕНТ, 29 июн — Sputnik. В Ташкенте в ближайшее время может быть открыт Узбекско-малайзийский колледж общественного питания и сферы услуг.
Иностранным партнером в этом проекте выступит Малазийский комплексный бизнес-колледж (Malaysian Integrated Business college). Он может вложить в развитие учебного заведения до 1 миллиона долларов, а также внедрить здесь современные образовательные программы, отвечающие международным стандартам, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на источник в министерстве высшего и среднего специального образования.
По предварительной информации новый колледж расположится в здании Академического лицея №5 при Ташкентском государственном техническом университете.