Мирзиёев покритиковал Союз молодежи Узбекистана за излишний пафос

Глава государства поздравил жителей республики с Днем молодежи, который отмечается в Узбекистане впервые.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Союзу молодежи Узбекистана, созданному всего год назад, все еще не удалось полностью изжить в своей практике случаи формализма, кампанейщины и проявления ложного пафоса.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент премировал талантливых узбекистанцев в преддверии Дня молодежи

Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба главы государства.

Он пожелал Союзу быстрее "повзрослеть", занять достойное и прочное место в общественно-политической системе страны, жизни молодежи и находить конкретные решения ее проблем, вести открытый диалог на регулярной основе.

Шавкат Митрзиёев подробно коснулся темы молодежи и ее роли в государстве в поздравлении жителям республики с Днем молодежи, который отмечается в Узбекистане впервые.

Глава государства, наряду с критикой, отметил и значительную работу, проводимую в стране в этой сфере.

"В течение одного года на основании рекомендаций Союза молодежи Узбекистана банками было выделено 216 миллиардов сумов льготных кредитов почти 4 тысячам 300 юношам и девушкам, трудоустроены более 184 тысяч 300 молодых людей", — говорится в сообщении.

Были учреждены государственная премия "Мард ўғлон" ("Доблестный сын Родины") и медаль "Келажак бунёдкори" ("Созидатель будущего"), которые уже были вручены достойным юношам и девушкам.

Кроме того, президент отметил, что за прошедший год 266 юношей и девушек стали победителями республиканских, 80 — победителями международных предметных олимпиад, 12 спортсменов поднялись на высшую ступень пьедестала почета на чемпионатах мира, 93 — на чемпионатах Азии, свыше 150 — на международных соревнованиях.

Шавкат Мирзиёев остановился также на реформе, проводимой в образовательной сфере.

"Формируется современная система дошкольных образовательных учреждений, в общеобразовательных школах внедряется 11-летнее обучение. В системе высшего образования создаются новые учебные заведения, в том числе филиалы престижных зарубежных университетов, совершенствуется вся сфера в целом", — цитирует пресс-служба слова главы государства.

Мирзиёев подчеркнул, что цель властей республики — создание эффективной системы обучения, повышения квалификации одаренной молодежи в ведущих университетах и научных центрах мира за счет государства; вопрос социальной защиты молодежи, молодых семей.

В заключение глава Узбекистана пожелал молодым людям быть целеустремленными, не жалеть сил и энергии, чтобы оправдать надежды родителей, учителей и наставников и всего народа.