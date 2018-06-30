Путешествие из Ташкента в Шымкент, или Как Sputnik отправился в шопинг-тур

В Узбекистане большой популярностью пользуются шопинг-туры в соседний Казахстан, а именно в Шымкент. Ташкентские модницы с восторгом делятся в соцсетях фотографиями из магазинов в крупных шымкентских торговых центрах. Большего всего их радуют цены, которые заметно ниже местных.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Корреспондент Sputnik Узбекистан съездила в Шымкент, чтобы воочию увидеть все прелести большого шопинга.

Признаться честно, я несколько скептически относилась к идее шопинга в Шымкенте. В Ташкенте огромное количество вещевых базаров, где весьма впечатляющий выбор и можно одеваться за приемлемые деньги. Есть у нас и свои брендовые магазины. Конечно, на журналистскую зарплату там не шиканешь, но попасть на скидки и купить себе что-то на распродаже можно.

В общем, нет у нас проблем, чтобы модно и красиво одеваться. Но общее восхищение, да и сам дух некоего приключения сподвиг меня все-таки отправится на шопинг в соседнюю страну. Уж очень захотелось узнать, что это такое, да и, как говорится, лучше все увидеть своими глазами…

Автобусам — зеленый коридор

Многие ташкентцы знают, что с автовокзала "Ташкент" в Казахстан отъезжают автобусы. Расписание их рейсов узнать несложно, надо лишь позвонить.

Однако большинство узбекистанцев предпочитают путешествовать своим ходом. До Черняевки ездят маршрутки, можно добраться и на такси. Еще один вариант — поехать на своем автомобиле, но тогда придется платить за пересечение границы.

Почитав все отзывы в интернете, я выбрала все-таки автобус. Дорога в один конец обходится в 40 тысяч сумов. Туда-обратно сумма составит 80 тысяч сумов.

Sputnik Шоппинг-тур в Шымкент

Автобус, в котором было свыше 40 человек, выехал с автовокзала в 6:30, а на границе мы были в 7.26. Сначала прошли через контрольно-пропускной пункт "Гишт куприк" (Узбекистан), а потом "Жибек Жолы" (Казахстан). Весь процесс в среднем занял около 20 минут. Однако, если поедете самоходом, то придется потратить часы, особенно при возвращении в Узбекистан.

Вообще надо сказать, что в Шымкент ездят три разных категории покупателей: первые — те, чья зарплата не позволяет купить в Ташкенте холодильник за 2,8 миллионов сумов. Они переходят границу, чтобы буквально притащить его на собственных плечах за 1,8 миллионов сумов. Вторые — со средним заработком, которые могут позволить себе купить модные вещи на столичном вещевом базаре и даже в торговых центрах, но гонятся именно за брендами, с которыми в столице Узбекистана напряг. Третьи — это перекупщики, они покупают товар подешевле в Шымкенте, а сдают его подороже в Ташкенте.

Так вот, самый удобный и быстрый способ пересечь границу — это добираться на автобусах. Пока другие стояли в очередях, нашу группу подвезли прямо к месту осмотра вещей, где мы достаточно быстро прошли и регистрацию.

Погружение в мир скидок

Нам несказанно повезло, так как практически все в этот день ехали в один из крупнейших торговых центров Шымкента, поэтому водитель доставил нас сразу к Shymkent Plaza. Мы заранее обговорили, что выезжать оттуда будем в 19:00 по казахскому времени (по ташкентскому в 18:00). Но на деле, получилось, что собирали народ до 19:30.

Sputnik Шопинг-тур в Шымкент

Площадь этого торгового центра составляет 48 400 квадратных метров. К примеру, общая площадь одного из крупнейших ТЦ Ташкента — Samarkand Darvoza — 66 тысяч квадратных метров. Так, что размером узбекистанцев не удивишь.

Архитектурную разработку Shymkent Plaza осуществляли знаменитые эксперты, авторы проекта торгового центра Westfield в Лондоне, Elements в Сингапуре, Ferrari World в Абу-Даби. При том, что торговля в этот день кипела, со стороны казалось, что есть здесь какая-то незаполненность и еще много огромного пространства, готового вместить новые магазины, хотя на самом деле, все давно забито. Особенно это ощущалось на последнем этаже, где размещены детская площадка и фудкорт. Кстати, здесь можно поесть и плов в бумажных стаканчиках. В общем, архитекторы постарались на славу, вроде и магазинов много, и ощущения скованности нет.

В торговом центре представлен ряд популярных брендов одежды, ювелирных изделий, бытовой техники и прочего. Для многих прибывших со мной, были важны именно наименования брендов и возможность купить одежду от конкретного производителя.

Sputnik Шопинг-тур в Шымкент

Уделив минут 15 на осмотр торгового центра, я начала свой экстрим-забег по магазинам под названием "успеть до 19:00". Сразу же в глаза бросился магазин турецкой одежды. В Ташкенте, кстати, магазин этой марки тоже есть, но цены намного выше.

Так вот, в день скидок детские футболки здесь в среднем стоили от 1 до 2,5 тысячи тенге, в переводе на узбекские сумы — от 23 тысяч и выше. В Ташкенте цены на турецкие вещи этих позиций дороже. Женские футболки начинались от 50 тысяч сумов. Увы, даже не на всех узбекских базарах сегодня есть такие цены, в среднем женские футболки турецких брендов в Ташкенте можно взять от 100 тысяч и выше.

Sputnik Шопинг-тур в Шымкент

Пока я прогуливалась по магазину, разговорилась с девушкой по имени Катя, которая также, как и я впервые приехала на шопинг в Шымкент из Ташкента. Цены на товар Катю совсем не радовали.

"Я уже несколько лет приобретаю вещи турецких брендов, сидя на диване дома, через интернет. У нас есть в Ташкенте люди, которые привозят заказы с Турции. И кстати, вот я смотрю на цены, и в Шымкенте они выходят в 1,5-2 раза дороже. К примеру, я недавно покупала пачку носков детям, мне они обошлись на наши в 20 тысяч сумов, а здесь сегодня цена со скидкой идет 40 тысяч", — поделилась девушка.

Вот вам и поворот событий. То есть все это я могла купить, не выходя из дома в Ташкенте. Как пояснила Катя, поставщики берут свои проценты, но даже с ними цены у нее выходили дешевле.

Как и многие девушки, я не могла не пройти мимо ювелирных магазинов. Присмотрела пару интересных комплектов из сережек и кольца: один стоил 15 тысяч тенге или 375 тысяч сумов (камень сапфир), другой — 5 тысяч тенге или 125 тысяч сумов (камень гранат). Вес серебра в обоих комплектах был порядка 4 грамм. Но я так и не взяла их, потому что вспомнила — совсем недавно брала в одном из ташкентских магазинов набор из серебряных сережек и кольца за 180 тысяч сумов.

Sputnik Путешествие из Ташкента в Шымкент

Зато меня приятно порадовали цены на изделия датского бренда. К примеру, браслет можно было купить в переводе на наши деньги за 427 тысяч сумов, сережки от 300 до 1 миллиона сумов, шармы от 180 тысяч сумов и выше. Заметим, что эти цены были на момент распродажи. Однако, даже если сравнивать их изначальную цену, то они все равно выходили дешевле, чем те же изделия в Ташкенте.

Казахские конфеты и другие радости жизни

Так как большинство приехавших на шопинг-тур были представительницами женского пола, путешествие не ограничилось только посещением крупного торгового центра. Дамы успели съездить до оптового базара, где купили турецкий домашний текстиль, а еще конфет и стиральный порошок, шампуни, кофе.

Когда мы вечером возвращались домой и сравнивали цены, то выходило, что конфеты и кофе не особо сильно разнятся в цене. А вот цены на турецкие полотенца и постельное белье оказались намного дешевле, да и стиральный порошок и другая бытовая химия стоили намного меньше в Шымкенте. Но как подумаешь, что все это надо тащить на себе, особенно при переходе границ, сразу желание шопиться пропадает. Мысль одолевала только одна: зачем мне оно надо, лучше купить возле дома, пусть и чуток дороже.

На границе по возвращению в Узбекистан можно было увидеть, как люди тащат на себе новенькие холодильники, телевизоры, стиральные машины и кондиционеры. Трехкамерный холодильник "Бирюса" в Шымкенте можно купить за 1,6 миллионов сумов. В Ташкенте цены значительно дороже. Но при хорошей разнице в цене, есть свое "но": как только пересекаете границу перестает действовать гарантия.

Добравшись наконец до дома в 11 часов ночи, я думала, что больше не поеду в такие путешествия. Попробую метод Кати, а если он не устроит, поеду на свой любимый базар.