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Гульнара Каримова

Генпрокуратура занимается возвратом средств Гульнары Каримовой из Швейцарии

Sputnik / Валерий Левитин
Общество
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Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (23)
19530

Недавно СМИ сообщали, что власти Берна заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее передать Ташкенту деньги.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана занимается возвращением из Швейцарии части замороженных средств, принадлежащих Гульнаре Каримовой.

Как пишет Podrobno.uz со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Сурайё Рахманова, сейчас госструктура решает этот вопрос со швейцарскими органами, позднее будет обнародовано официальное заявление.

На прошлой неделе стало известно, что адвокат Каримовой пытается опротестовать возврат Узбекистану 810 миллионов долларов, замороженных в банках Швейцарии. Защитник Грегуар Манжа выступил против конфискации средств по быстрой процедуре.

Недавно СМИ сообщали, что власти Берна заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее передать Ташкенту деньги.

Тема:
Уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой (23)

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Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, Гульнара Каримова, Швейцария, Узбекистан



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