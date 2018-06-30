Заяц не пройдет: абитуриентов подвергнут процедуре идентификации личности

В этом году вузы Узбекистана будут проводить вступительные испытания с 1 по 15 августа.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане в этом году всех абитуриентов подвергнут процедуре идентификации личности, сообщает Podrobno.uz.

Ребят проверят на специальном видеоборудовании: лицо экзаменуемого будет сравниваться с данными в базе.

Напомним, абитуриентов этого года также ждет еще одно нововведение. Теперь лица, имеющие при себе телефоны и шпаргалки, не смогут попасть в пункты сдачи экзаменов и сразу же будут отстранены от тестирования. Экзаменуемые обязаны взять с собой только паспорт и пропуск ДТМ.

В 2018 году вузы Узбекистана будут проводить вступительные испытания с 1 по 15 августа. Результаты тестирования можно будет узнать на следующий день после экзамена.