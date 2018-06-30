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Абитуриенты

Заяц не пройдет: абитуриентов подвергнут процедуре идентификации личности

© Sputnik / Сибирский федеральный университет
Общество
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В этом году вузы Узбекистана будут проводить вступительные испытания с 1 по 15 августа.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В Узбекистане в этом году всех абитуриентов подвергнут процедуре идентификации личности, сообщает Podrobno.uz.

Проверка документов у абитуриентов
© Новости Узбекистана / Тошпулат Рахматуллаев
Абитуриентов с телефонами не будут запускать в пункты сдачи экзаменов
Ребят проверят на специальном видеоборудовании: лицо экзаменуемого будет сравниваться с данными в базе.

Напомним, абитуриентов этого года также ждет еще одно нововведение. Теперь лица, имеющие при себе телефоны и шпаргалки, не смогут попасть в пункты сдачи экзаменов и сразу же будут отстранены от тестирования. Экзаменуемые обязаны взять с собой только паспорт и пропуск ДТМ.

В 2018 году вузы Узбекистана будут проводить вступительные испытания с 1 по 15 августа. Результаты тестирования можно будет узнать на следующий день после экзамена.

Теги:
абитуриенты, вуз, Узбекистан, Высшее образование



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