Когда начнут штрафовать ташкентцев за незаконные постройки вдоль каналов

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Граждане Ташкента начали получать от столичного хокимията письма с предупреждением о штрафных санкциях за возведение незаконных сооружений вдоль рек и каналов.
Как сообщает "Даракчи", в письмах указывается, что граждане, добровольно ликвидировавшие незаконные сооружения на берегу каналов, не будут привлечены к административной ответственности.
Однако те, кто никак не отреагирует на предупреждение в течение трех дней, будут оштрафованы.
Штраф за нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений может составить от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.
Ранее мы писали, что городские власти начали работы по облагораживанию берегов рек и каналов, протекающих в черте города.
Результаты проверки оказались неутешительными — выяснилось, что на берегу возведено сотни хозяйственных построек, туалетов, курятников и прочих строений. Местное население сбрасывало в воду строительный мусор.
Нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений гражданами страны может стать причиной для привлечения к административной ответственности по 160-статье Административного кодекса РУз и штрафу на сумму от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.