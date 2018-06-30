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Прямо на берегу канала Салар люди возвели хозяйственные постройки, туалеты, курятники и прочие строения

Когда начнут штрафовать ташкентцев за незаконные постройки вдоль каналов

© Фото: ГУВД Ташкента
Общество
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Штраф за нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений может составить от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Граждане Ташкента начали получать от столичного хокимията письма с предупреждением о штрафных санкциях за возведение незаконных сооружений вдоль рек и каналов.

Как сообщает "Даракчи", в письмах указывается, что граждане, добровольно ликвидировавшие незаконные сооружения на берегу каналов, не будут привлечены к административной ответственности.

Однако те, кто никак не отреагирует на предупреждение в течение трех дней, будут оштрафованы.

Штраф за нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений может составить от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.

Берега рек и каналов в Ташкенте приведут в порядок
© Фото: ГУВД Ташкента
Берега рек и каналов в Ташкенте приведут в порядок
"В Ташкенте протекает 128 каналов, общая протяженность которых составляет 412,5 км. 16 из них являются магистральными, 25 межхозяйственными, 80 внутренними хозяйственными, а 7 коллекторами", — указывается в сообщении столичной администрации.

Ранее мы писали, что городские власти начали работы по облагораживанию берегов рек и каналов, протекающих в черте города.

Результаты проверки оказались неутешительными — выяснилось, что на берегу возведено сотни хозяйственных построек, туалетов, курятников и прочих строений. Местное население сбрасывало в воду строительный мусор.

Нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений гражданами страны может стать причиной для привлечения к административной ответственности по 160-статье Административного кодекса РУз и штрафу на сумму от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.




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