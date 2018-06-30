Когда начнут штрафовать ташкентцев за незаконные постройки вдоль каналов

Штраф за нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений может составить от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Граждане Ташкента начали получать от столичного хокимията письма с предупреждением о штрафных санкциях за возведение незаконных сооружений вдоль рек и каналов.

Как сообщает "Даракчи", в письмах указывается, что граждане, добровольно ликвидировавшие незаконные сооружения на берегу каналов, не будут привлечены к административной ответственности.

Однако те, кто никак не отреагирует на предупреждение в течение трех дней, будут оштрафованы.

Штраф за нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений может составить от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.

"В Ташкенте протекает 128 каналов, общая протяженность которых составляет 412,5 км. 16 из них являются магистральными, 25 межхозяйственными, 80 внутренними хозяйственными, а 7 коллекторами", — указывается в сообщении столичной администрации.

Ранее мы писали, что городские власти начали работы по облагораживанию берегов рек и каналов, протекающих в черте города.

Результаты проверки оказались неутешительными — выяснилось, что на берегу возведено сотни хозяйственных построек, туалетов, курятников и прочих строений. Местное население сбрасывало в воду строительный мусор.

Нарушение правил строения различных зданий и хозяйственных сооружений гражданами страны может стать причиной для привлечения к административной ответственности по 160-статье Административного кодекса РУз и штрафу на сумму от пяти (861200 сум) до десяти (1722400 сум) минимальных размеров заработной платы.