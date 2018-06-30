Над чем смеются таджики, или Как местный айран сделал популярным iPhone

Таджики ко всему относятся с юмором. Даже жизненные ситуации, которые порой заводят в тупик, жители Таджикистана стараются воспринимать легко и часто шутят на самые острые темы.

Sputnik Таджикистан представляет топ-10 популярных шуток, которые поймут только жители Таджикистана

Конечно, не стоит воспринимать всерьез часто встречающиеся "картинки", в жизни всегда должно быть место иронии.

Таджикская Мона Лиза

Если бы Леонардо Да Винчи написал "Джаконду" в Таджикистане.

Кстати, ей очень идет тюбетейка, не так ли?

Как покорить мужчину



Умение готовить — главное оружие каждой таджикской красавицы. Без него никуда.

Вообще, шутки про еду одни из самых популярных в сети.

"Игра престолов", по-таджикски

Если бы "Игру Престолов" снимали в Таджикистане было бы…вкусно.

Мемов про еду много не бывает.

Время пить чай

Танцы-танцами, а чай в Таджикистане — по расписанию.

Тяжело поспорить с автором этой шутки

Чудеса, да и только!

Законы гравитации? Нет, не слышал.

И как они в Таджикистане это делают?

Раскрыт секрет Стива Джобса

Секрет популярности техники от компании Apple — в таджикском айране.

Кажется, люди никогда не перестанут шутить про iPhone.

Дружба народов



А вот и шутки про политику.

Будьте, как дома, Владимир Владимирович.

Про зарплаты

Таджики — находчивые ребята.

Нигде не пропадут. Главное, все правильно рассчитать.

Таджики — сила

Выдайте им срочно таджикские паспорта.

И даже не сомневайтесь!