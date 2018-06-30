Над чем смеются таджики, или Как местный айран сделал популярным iPhone

Sputnik Таджикистан представляет топ-10 популярных шуток, которые поймут только жители Таджикистана
Конечно, не стоит воспринимать всерьез часто встречающиеся "картинки", в жизни всегда должно быть место иронии.
Таджикская Мона Лиза
Если бы Леонардо Да Винчи написал "Джаконду" в Таджикистане.
Кстати, ей очень идет тюбетейка, не так ли?
Как покорить мужчину
Умение готовить — главное оружие каждой таджикской красавицы. Без него никуда.
Вообще, шутки про еду одни из самых популярных в сети.
"Игра престолов", по-таджикски
Если бы "Игру Престолов" снимали в Таджикистане было бы…вкусно.
Мемов про еду много не бывает.
Время пить чай
Танцы-танцами, а чай в Таджикистане — по расписанию.
Тяжело поспорить с автором этой шутки
Чудеса, да и только!
Законы гравитации? Нет, не слышал.
И как они в Таджикистане это делают?
Раскрыт секрет Стива Джобса
Секрет популярности техники от компании Apple — в таджикском айране.
Кажется, люди никогда не перестанут шутить про iPhone.
Дружба народов
А вот и шутки про политику.
Будьте, как дома, Владимир Владимирович.
Про зарплаты
Таджики — находчивые ребята.
Нигде не пропадут. Главное, все правильно рассчитать.
Таджики — сила
Выдайте им срочно таджикские паспорта.
И даже не сомневайтесь!