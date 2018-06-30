В Чите без вести пропали двое граждан Узбекистана

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. УМВД России по Чите ищет без вести пропавших граждан Узбекистана — Рахимова Нормурода Ражабович и Исломова Юсуфа Азамовича. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В начале октября 2017 года иностранцы вышли из читинского УФМС и с тех пор их местонахождение неизвестно.

На вид обоим мужчинам 50-55 лет. У Рахимова на правом глазу имеется большое родимое пятно бордово-красного красного цвета. У Исломова на верхней челюсти слева есть коронка из металла желтого цвета.