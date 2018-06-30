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Экзамен

В Узбекистане процесс сдачи экзаменов будут транслировать в интернете

© Sputnik / Evgeny Epanchintsev
Общество
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Увидеть, как проходит экзамен, можно будет в режиме реального времени.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. В этом году Государственный центр тестирования и Мининфоком организуют онлайн-трансляцию процесса проведения вступительных испытаний в вузы, сообщает Podrobno.uz.

"Каждый желающий сможет наблюдать за тем, как абитуриенты сдают тесты", — отметила начальник управления Государственного центра тестирования Севара Зупарходжаева.

Сигнал будет идти с видеокамер, которые установят в зданиях, где пройдут экзамены. По всей республике для этого выбраны 62 пункта. Например, в Ташкенте трансляция будет вестись из "Узэкспоцентра" и Республиканского колледжа олимпийского резерва. 

Также будет организована прямая трансляция процесса сдачи экзаменов в специальных местах, куда смогут прийти родители и родственники абитуриентов.

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Теги:
абитуриенты, вуз, экзамен, Узбекистан



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