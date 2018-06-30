Почему распадаются узбекские семьи

Основными причинами разводов эксперты называют бездетность и хронический алкоголизм одного из супругов.

ТАШКЕНТ, 30 июн — Sputnik. Научный центр "Оила" при кабмине Узбекистана опубликовал результаты исследования разводов в Узбекистане. Об этом сообщает УзА.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич В Узбекистане намерены ужесточить процедуры развода и вступления в брак

"В 2017 году в Сырдарьинской области было зарегистрировано 1095 официальных разводов, что на 21 процент больше по сравнению с 2016 годом. Этот показатель считается самым высоким в республике", — отмечается в сообщении.

Основной причиной разводов в 22,5 процента случаев становится отсутствие взаимопонимания и согласия между супругами, в 15,6 — бездетность, в 15 — вмешательство в семейную жизнь других лиц и конфликты между ними, в 11 процентах случаев — хронический алкоголизм.

Ранее стало известно, что власти Узбекистана намерены разработать нормативные акты, ужесточающие процедуру развода. Например, предлагается осуществлять все разводы исключительно через судебные органы. Сегодня право на развод в определенных случаях имеют органы ЗАГС.

Также в стране может быть увеличен срок примирения, который суд дает супругам при разводе. Сейчас он составляет шесть месяцев, и максимальный период в дальнейшем хотят увеличить до одного года.