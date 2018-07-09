Кинотеатр устарел и в настоящее время не отвечает требованиям безопасности.
Пекин направит на строительство здания 22 миллиона долларов.
В настоящее время перекресток работает в обычном режиме.
Минюст предлагает аннулировать требование о необходимости получения в махаллях справок о прописке по месту жительства, о статусе безработного и об уходе за лицами с инвалидностью.
Специалисты обнаружили, что ни одно из проверенных заведений не отвечает санитарным требованиям.
По словам эксперта, продолжительность жизни увеличивают физические нагрузки и отсутствие вредных привычек.
Ранее региональную безопасность обсудили в Ташкенте секретари советов безопасности Казахстана и Узбекистана.
Ограничение движения связано со строительством надземного путепровода.
Полтора миллиона сумов придется выложить молодоженам за концерт групп "Квартет", "Алёр", "Устазода", дешевле всего обойдется выступление "Файз-нур" - 700 тысяч сумов.
В трехэтажном административном здании разместились также районное отделение фонда "Нуроний", Совет по координации деятельности органов самоуправления граждан, научно-исследовательский центр "Оила" и районный филиал Союза молодежи Узбекистана.
Главные события уходящей недели — в традиционном обзоре Sputnik.
В рамках программы по противодействию распространению ВИЧ-инфекции запланировано бесперебойное обеспечение антиретровирусными препаратами, а также тест-системами и медицинским оборудованием для профилактики и лечения вируса на сумму около 30 миллионов долларов.
Запланирована также реконструкция 298 дошкольных образовательных учреждений на 31,2 тысячи мест и капитальный ремонт 29 детских садов на 4770 мест.
Директор КБ "Стрелка" пообщалась с жителями Ташкента и рассказала, каким будет обновленный проспект Амира Темура.
Журналиста Василия Муравицкого, которого на Украине обвиняют в государственной измене за статьи в СМИ, 27 июня отпустили под домашний арест.
Ранее "Уральские авиалинии" заявили, что с 18 июля запускают новый регулярный рейс из Сочи в Ташкент.
Делегация Узбекистана во главе с вице-премьером - председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым посетила информационный центр Белорусской АЭС.
За два месяца жители столицы Узбекистана узнают все о тонкостях комфортной городской среды.
В министерстве отмечают, что качество образования определяется способностью отвечать требованиям рынка труда, а не продолжительностью обучения.
Замглавы ГУВД Ташкента стал бывший заместитель начальника УБДД Ташкентской области.