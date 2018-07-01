Специалист по ЭКО из Турции проконсультирует женщин в Узбекистане

Турецкий гинеколог с 30-летним стажем проведет бесплатные консультации и осмотр женщин в Ташкенте и Самарканде.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Врач-гинеколог, специализирующийся на лечении бесплодия, экстракорпоральном оплодотворении и репродуктивной эндокринологии Али Энвер Курт совершит визит в Узбекистан.

Как сообщает пресс-служба турецкой компании Remed Assistance, организующая визит, доктор проведет консультации и осмотры в Ташкенте и Самарканде по 2 дня — с 16 июля по 19 июля.

Али Энвер Курт окончил медицинский факультет Стамбульского университета Джеррахпаша, работает врачом-гинекологом около 30 лет.

Отметим, что в рамках визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан весной этого года была организована встреча представителей министерств здравоохранения двух стран.

Ранее мы сообщали, что в Узбекистане разрабатывается проект, в соответствии с которым в республике могут разрешить процедуру экстракорпорального оплодотворения.

ЭКО — вспомогательная репродуктивная технология, используемая в случае бесплодия. Во время данной процедуры яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют искусственно. Впервые эту методику применили британские врачи в 1977 году, в СССР первый ребенок "из пробирки" родился в 1986 году.