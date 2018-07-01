ГУВД просит всех неравнодушных помочь Центру по реабилитации в Ташкенте

Лицам, оставшимся без крова и средств к существованию, необходима всесторонняя помощь в возвращении к нормальному образу жизни.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. Центру по реабилитации лиц без определенного места жительства необходима помощь всех неравнодушных людей.

Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

"Лицам, оставшимся без крова и средств к существованию, действительно необходима всесторонняя помощь в возвращении к нормальному образу жизни. Это содействие в трудоустройстве, оказание моральной и психологической поддержки. Если есть энтузиасты, готовые провести в Центре культурно-массовые мероприятия — концерты, литературные вечера, мини-спектакли, а также психологические тренинги, ГУВД Ташкента будет радо предоставить вам такую возможность", — говорится в сообщении ведомства.

Центр по реабилитации также примет для лиц, здесь содержащихся, одежду — мужскую и женскую, новую или ношенную, но в хорошем состоянии, средства гигиены (мыло, шампунь, стиральный порошок, зубную пасту и щетки, расчески, полотенца), продукты питания с длительным сроком хранения (крупы, соль, сахар, растительное масло и т.п.), для организации досуга — настольные игры, книги.

ГУВД столицы и Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства выражают благодарность всем, кто в эти дни приносит одежду и еду для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

© Фото: ГУВД Ташкента В Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства

Напомним, 29 июня журналисты посетили Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства ГУВД Ташкента.

Им рассказали историю создания Центра и о последних изменениях в принципах и методах его деятельности. Им также продемонстрировали, что все доставляемые в Центр или приходящие сюда самостоятельно люди, обеспечиваются чистой одеждой, трехразовым питанием, также у них есть возможность принять душ и привести в порядок внешний вид.