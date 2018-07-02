Мирзиёев позвал студента вуза на руководящую должность в Госкомтуризма

Президент выслушал предложения молодого человека, а после заявил, что стране как раз нужны такие молодые люди с горящими глазами, готовые проявить рвение в работе, которая им интересна.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе совещания в Алмазарском районе Ташкента предложил одну из высоких должностей студенту 3-го курса Вестминстерского университета.

Молодой человек выступил с предложениями по развитию туризма в республике.

"Мы должны смотреть на туристов как на гостей. Для этого мы в первую очередь должны повышать уровень английского у нашего населения. Второе — это сервис. Я предлагаю создать такой центр, где можно повышать квалификацию людей, работающих с туристами. Это сотрудники гостиниц, ресторанов, кафе и таксисты", — предложил он.

Президент выслушал предложения, а после заявил, что стране как раз нужны такие молодые люди с горящими глазами, готовые проявить рвение в работе, которая им интересна. После этого он сказал, обращаясь к главе Госкомтуризма, что этого молодого человека можно взять на работу зампредседателя комитета.

Напомним, ранее президент Узбекистана в экспериментальном порядке назначил выпускника Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте Алишера Садуллаева заместителем министра народного образования по вопросам молодежной политики.