В Ташкенте появились вечерние и ночные патрули

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. В Ташкенте начали реализовывать концепцию "Безопасная столица", которая предусматривает организацию круглосуточного патрулирования города Ташкента силами органов внутренних дел, Национальной гвардии и общественности, сообщает пресс-служба ГУВД столицы Узбекистана.

Фото: пресс-служба ГУВД В Ташкенте появился уникальный патруль на скутерах

На первом разводе патруля заместитель министра внутренних дел Республики Узбекистан – начальник ГУВД Ташкента генерал-майор Рустам Джураев призвал личный состав и общественников к взаимодействию и ответственному исполнению задач по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Заступающим в дозор патрулям также напомнили о необходимости обращаться с гражданами вежливо и тактично. Патрулям поставили задачу помогать людям, обращающимся к сотрудникам с вопросами и просьбами.

Отличившимся сотрудникам ГУВД Ташкента и Национальной гвардии, а также представителям общественных формирований "Махалла посбони" и групп общественного патрулирования "Фидокор ёшлар" в торжественной обстановке вручили именные наручные часы и грамоты, ценные подарки и денежные вознаграждения.