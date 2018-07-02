Поисковики нашли потерянную 73 года назад ложку узбекского солдата

Владелец ложки, скорее всего, выжил в боях в Калининградской области, теперь поисковики хотят передать найденную вещь его семье.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik, Галина Наумова. Калининградские поисковики обнаружили именную ложку и теперь ищут родственников фронтовика – уроженца Узбекской ССР, чтобы передать им вещь, потерянную 73 года назад.

По словам председателя региональной молодежной патриотической общественной организации "Поисковое движение Калининградской области" Николая Кисиля, на ложке указаны вероятный адрес проживания владельца, его имя и фамилия.

"Находка уникальная. Никто из поисковиков не видал такого экземпляра, – рассказал Кисиль корреспонденту Sputnik. – Трудно представить, как можно на такой маленькой вещице написать столько информации. Хотим найти хозяина Жайнака Халматова и его родных. Мы готовы передать артефакт в семью солдата".

Ложку нашли в небольшом населенном пункте Тропинино, который находится рядом с поселком Пятидорожное Багратионовского района Калининградской области. Именно здесь в марте 1945 года шли чрезвычайно тяжелые бои. Немецкое название Пятидорожного – Бладиау. Этот населенный пункт был узлом шоссейных дорог стратегического значения. Советские войска около двух месяцев с трудом преодолевали оборону противника.

Вот как сообщала об этих событиях сводка "Совинформбюро" от 16 марта 1945 года: "Юго-западнее Кенигсберга части 3-го Белорусского фронта продолжают сжимать кольцо окружения восточно-прусской группировки противника. Фашисты, зажатые на узкой прибрежной полосе, оказывают отчаянное сопротивление. Особенно ожесточенные бои происходят к западу от населенного пункта Бладиау, занятого вчера нашими войсками".

Поисковое движение Калининградской области Именная ложка участника ВОВ Жайнака Халматова

За день в боях были убиты свыше четырех тысяч фашистских солдат и офицеров. Были захвачены шесть танков, 600 орудий, 33 миномета, 128 пулеметов.

Захватив Бладиау, советские части перерезали последнюю находящуюся в руках неприятеля шоссейную магистраль, идущую вдоль линии фронта. Гитлеровцы пытались восстановить положение, но успеха не добились.

"Поиск без вести пропавших воинов – очень сложная работа, – пояснил Николай Кисиль. – Это не из братской могилы сотнями поднимать. У нас все по-другому. Как правило, рядом с останками бойца обнаруживаются личные вещи, на которых имеются записи, а если повезет, то и государственные награды. По их номерам и можно узнать имя владельца".

В районе поселка Пятидорожное калининградским поисковикам удалось обнаружить несколько десятков погибших, пропавших во время боя. По государственным наградам идентифицированы двое – красноармеец Камаш Бекмухамбетов и гвардии красноармеец Василий Хоботов. Их останки были отправлены для захоронения родственникам в Казахстан и Беларусь.

Среди многих артефактов, обнаруженных в этой экспедиции поисковиками Александром Ереминым и Сергеем Бондаревым из отряда Алексея Салтовского, была ложка, которая принадлежала солдату Красной Армии. При очистке от грязи на ней обнаружились записи. Хорошо читались слова "Самарканд" и "Халматов", требовалось специфическое понимание написанного на предмете. Тут к работе подключился председатель организации Николай Кисиль, который, кстати, прожил в Узбекистане 38 лет. Он и расшифровал надпись.

Поисковое движение Калининградской области Именная ложка участника ВОВ Жайнака Халматова

"На ложке написано: "Самаркандская область, Пайарыкский район, поселок Буркут" и, предположительно, "колхоз Хуритск". Вещь принадлежала Жайнаку Халматову. И сейчас такой населенный пункт в Узбекистане есть, – рассказывает Николай Григорьевич. – Еще есть цифры, но утверждать не буду, 1942 г. или 1945 г. Может, кто увидит другие. На обратной стороне написано слово "Хоал" и рядом изображено дерево".

При работе с базой данных Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации поисковики не обнаружили среди погибших военнослужащего с такой фамилией и именем. А значит, что Жайнак Халматов, вероятно, остался жив, а ложку свою просто потерял.

"Мы обращаемся к людям, которые знали Жайнака Халматова или его родственников, мы разыскиваем их, чтобы передать ложку семье солдата. Кроме того, мы готовы помогать жителям Узбекистана в установлении судеб воинов, погибших в Калининградской области", — заявили поисковики.

Калининградская региональная молодежная патриотическая общественная организация "Поисковое движение Калининградской области" объединяет 15 отрядов и групп, которые занимаются поиском неизвестных воинских захоронений и без вести пропавших во время Великой Отечественной войны военнослужащих Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). Организация создана 2012 году. До этого момента поисковики вели свою деятельность самостоятельно. Стаж наиболее опытных поисковиков – более 20 лет. Сейчас в организации состоит 136 человек, к поисковой работе также подключены школьники.