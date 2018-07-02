Инициативу Узбекистана о создании Совета молодежи поддержали все страны ЦА

Инициативу Узбекистана по созданию Совета молодежи стран Центральной Азии поддержали все страны ЦА, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. С 26 по 30 июня в Ташкенте и Самарканде прошел первый Центрально-азиатский форум молодежи.

Целью данного форума являлось объединение молодёжи Центрально-азиатских стран мира и активизация общественно-гуманитарного сотрудничества в реализации социально значимых проектов и программ.

В форуме приняли участие Союз молодёжи Узбекистана, а также делегации из Казахстана (Молодежное Крыло "Жас Отан" партии "Нур Отан"), Кыргызстана (Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве Кыргызской Республики), Таджикистана (Комитет по делам молодёжи и спорта при правительстве Республики Таджикистан), Туркменистана (Министерство спорта и молодежной политики Туркменистана, Совет Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули).

Присутствующие не только поделились своим опытом, но и смогли увидеть преобразования, происходящие во всех сферах жизни и деятельности узбекского общества.

В ходе форума узбекской стороной были выдвинуты следующие предложения:

— проводить каждый год форум молодежи стран ЦА,

— международную конференцию молодых лидеров стран ЦА,

— международную молодежную научно-практическую конференцию на тему "Молодежь Центральной Азии: перспективы сотрудничества и новые адреса сотрудничества".

Пресс-служба президента Узбекистана Президент премировал талантливых узбекистанцев в преддверии Дня молодежи

Также узбекская сторона выдвинула инициативу о проведении каждый год саммита студентов стран ЦА.

Казахская сторона выдвинула инициативу проведении каждый год международного конкурса АТ-проектоов Central Asia Youth Hackathon халқаро танловини ўтказиш (Қозоғистон, ҳар йили); проведении чемпионата по робототехнике Central Asia Youth Robot Challenge.

Помимо этого молодежь Центральной Азии договорилась о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере и о развитии молодежного туризма.

Так, Казахстан выступил с инициативой о создании форума-лагеря "Жаш-Булак".

Узбекской стороной была выдвинута инициатива проведения фестиваля молодых творцов стран ЦА.

Таджикская сторона предложила реализовать проект "Гостеприимство молодежи".

Кром того, в рамках форума стороны договорились о проведении ежегодного дружеского чемпионата по футболу среди молодежи стран ЦА, проведении чемпионата ЦА по баскетболу (стритболу) среди любителей.

Результатом встречи молодых лидеров Центральной Азии стало подписание общей декларации.