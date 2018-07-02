Съезд с улицы Махтумкули открыли в Ташкенте

Ранее в столице возобновили двустороннее движение от улицы Каримова до улицы Матбуотчилар и восстановили перекресток в Чиланзарском районе.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте заново открыли одну из улиц – расположенный за католическим храмом съезд с улицы Махтумкули на улицу Абдуллы Кадыри, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Он долгое время был закрыт.

Кроме того, в последнее время вновь открыли двустороннее движение на участке улицы Нуронийлар от улицы Каримова до улицы Матбуотчилар, улицу от круга Амира Темура до улицы улицы Зарафшан и участок от проспекта Шарафа Рашидова по улице Матбуотчилар.

Также в Чиланзарском районе восстановили закрытый в 2016 году перекресток.

В конце июня из-за ремонта в Ташкенте закрыли ряд улиц – участок улицы Фаргона йули в направлении от улицы Нукусской до улицы Таллимарджанской, участок улицы Эльбек от ОВД Яшнабадского района до станции метро "Дустлик". На улице Алимкент организовали двустороннее движение.

Летом в столице меняют трубы холодного водоснабжения, строят новую линию метрополитена и проводят капитальный ремонт путепровода.