В Ташкенте заново вводят "домовые книги"

Жители многоквартирных домов смогут использовать их для решения вопросов прописки и выписки и предоставления документов по ЖКХ.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте снова вводят ранее отмененные "домовые книги" для жителей многоквартирных домов, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Соответствующие рекомендации ташкентцам дали в Управлении миграции и оформления гражданства ГУВД столицы.

Поквартирные учетные карточки форм №4 и №5 поменяют на "домовые книги" по старой системе.

По мнению специалистов, их будет удобно использовать для решения вопросов, связанных с пропиской и выпиской и для предоставления документов в службы газо-, электро-, водоснабжения и отопления, а также в органы нотариата.

В домовой книге прописываются все сведения о жильцах.

Приобрести "домовую книгу" ташкентцы смогут в местах розничной торговли книжной или газетной продукцией.

Она останется на хранение у владельца квартиры, который сам вправе решать, использовать эту рекомендацию или нет.