Вместе с работниками хокимията и махаллинских сходов граждан сотрудники ГУВД помогают жильцам в озеленении дворов многоэтажных домов.
Лагерь West Camp рассчитан на 320 детей, за время каникул ребята смогут усовершенствовать свое знание английского языка.
Такое предложение внес исполняющий обязанности хокима столицы Джахонгир Артыкходжаев во время встречи с молодежью.
Посольство Республики Казахстан в Узбекистане организовало круглый стол с участием видных государственных и политических деятелей.
Согласно тексту документа, предлагается внедрить единую программу с присвоением идентификационного номера каждому собственнику квартиры для ведения реального, быстрого и своевременного учета членов товарищества.
Соглашение было подписано 30 апреля во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ташкент.
В субботу, 30 июня, организация провела первое заседание с участием исполняющего обязанности хокима Джахонгира Артыкходжаева.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет в общественных местах.
Реализация при содействии хокимията началась в конце мая, в июле администрация представила первые результаты.
Будут представлены национальные стенды машиностроителей Германии, Испании, Турции, Южной Кореи и КНР.
В Беларуси накануне прошел концерт "Васильковое небо", а сегодня, 3 июля, состоится парад с участием военнослужащих из России и Китая.
Младший сержант из Узбекистана стал лучшим в соревнованиях по преодолению полосы препятствий с сочетанием бега на 400 метров.