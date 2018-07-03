Младший сержант из Узбекистана стал лучшим в соревнованиях по преодолению полосы препятствий с сочетанием бега на 400 метров.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Беларуси с 26 по 29 июня в рамках спартакиады среди дружественных армий государств — участников СНГ прошли военные соревнования по "Многоборью военно-спортивного комплекса".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В престижных соревнованиях приняли участие военнослужащие армий Республики Беларусь (две команды), Российской Федерации, республик Казахстан и Узбекистан, а также Кыргызской Республики.

Первое место досталось команде Беларуси, а сборная Узбекистана заняла вторую ступень пьедестала. Третье место — у команды Казахстана.

Участникам предстояло пробежать дистанции на 100 и 3000 метров, состязаться в метании гранат на дальность, подтягивании на перекладине, преодолении полосы препятствий с сочетанием бега на 400 метров.

Военнослужащие Минобороны Узбекистана во главе с подполковниками Мансуром Мамадаминовым и Баходиром Тухтаназаровым показали достойное сопротивление и мастерство техники выполнения упражнений.

Так, в соревнованиях по преодолению полосы препятствий с сочетанием бега на 400 метров младший сержант Исокжон Рустамов за 2 минуты 13 секунд показал самый лучший результат и установил рекорд соревнований в военной форме (так как ранее упражнение выполнялось в спортивной форме).

© Фото: пресс-служба Министерства обороны Военнослужащие Узбекистана установили рекорд на международных соревнованиях

Лейтенанты Шохрух Низомов, Фахриддин Мамаризаев, младшие сержанты Исокжон Рустамов и Умид Ахмаджонов выполнили нормативы мастера спорта по военно-прикладным видам спорта, а Аббос Исхаков — кандидата в мастера спорта по военно-прикладным видам спорта.

Победители и призеры были награждены кубками, медалями и дипломами.

Напомним, что 16-20 апреля этого года военнослужащие армии Узбекистана впервые приняли участие в проводимых в рамках спартакиады среди дружественных армий государств — участников СНГ соревнованиях по командирским стартам и завоевали почетное второе место.