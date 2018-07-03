Выставка текстильного оборудования CAITME пройдет в Ташкенте в сентябре

Будут представлены национальные стенды машиностроителей Германии, Испании, Турции, Южной Кореи и КНР.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Крупнейшая в СНГ выставка по текстильному оборудованию и технологиям CAITME пройдет в "Узэкспоцентре" 5-7 сентября 2018 года.

На выставке, которая займет все павильоны, представят лучшие технологические разработки и образцы оборудования для текстильного производства, инновации, необходимые для технического перевооружения и модернизации предприятий отрасли.

Будут представлены национальные стенды машиностроителей Германии, Испании, Турции, Южной Кореи и КНР.

В 2017 году на CAITME продемонстрировали продукцию более 350 компаний из 22 стран мира.