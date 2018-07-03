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Автомобильная дорога в Ташкенте

По программе "Обод махалля" в Ташкенте отремонтировали дороги и крыши

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Реализация при содействии хокимията началась в конце мая, в июле администрация представила первые результаты.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Ташкенте реализуется программа "Обод махалля", хокимият представил первые результаты, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Строительство жилого дома в Ташкенте
Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев ознакомился со строительством махалли в Алмазарском районе

В городе отремонтировали внутренние дороги и тротуары, благоустроили ландшафт, реконструировали крыши и фасады зданий, построили новые детские площадки, улучшили освещение на улицах, установили современные номерные знаки на домах.

По данным пресс-службы хокимията, благоустройство положительно влияет на качество жизни ташкентцев. Установка уличных фонарей привела к сокращению преступности, а новые футбольные и детские площадки позволяют молодежи проводить больше времени на свежем воздухе.

В конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства в махалле "Иброхим ота" в Алмазарском районе по программе "Обод махалля".

Он отметил необходимость изучать устремления и запросы каждой семьи и способствовать решению проблем.

Также глава государства обсудил с жителями трудоустройство, благоустройство городов и сел, реформы школьного и дошкольного образования.

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Теги:
благоустройство, ремонт дорог, реконструкция



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