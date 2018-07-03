Шавкат Мирзиёев запретил курить электронные сигареты в общественных местах

Закон, подписанный президентом, также запрещает рекламу и пропаганду кальяна и вейпа.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон об ограничении курения кальянов и электронных сигарет (вейпов) в общественных местах.

Как сообщает "Народное слово", закон был принят законодательной (нижней) палатой и одобрен Сенатом в конце июня.

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Документ запрещает употреблять кальяны и электронные сигареты на территориях и в помещениях образовательных и медицинских организаций, учреждений культуры и органов власти, во всех видах транспорта, на детских площадках, на рабочих местах.

Их курение в местах общественного питания и в торговых центрах разрешается только в специально отведенных для этого помещениях. Закон также запрещает рекламу и пропаганду кальяна и вейпа.

В Узбекистане курение традиционных сигарет запрещено с апреля 2012 года во всех закрытых общественных местах, за исключением специально отведенных мест и помещений для курения.