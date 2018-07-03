Общественный совет при хокимияте Ташкента определился с составом

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента 30 июня провел первое заседание и объявил состав, сообщает пресс-служба администрации.

Председателем стал предприниматель и сооснователь ряда компаний Хикмат Абдурахманов, в состав вошли пиар-менеджер Nestlé Uzbekistan Нигора Акилова, дипломат и советник Ассоциации международного бизнеса и технологий Кадыржан Юсупов, искусствовед и фотожурналист Хусниддин Ато, врач Улугбек Маджидов и представители других сфер и профессий.

Всего в составе общественного совета 20 человек.

Новая организация создана по инициативе Артыкходжаева, она займется обеспечением взаимодействия граждан с общественными объединениями и органами местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города.

Также при общественном совете создали тематические комиссии "Стратегическое развитие города, инфраструктура и строительство", "Обращения населения и коммуникации, "Экология и устойчивое развитие" и другие. Они состоят как из членов совета, так и из привлеченных экспертов.

В ближайшее время участники обсудят наиболее актуальные и волнующие граждан вопросы – вырубку деревьев, состояние улиц и тротуаров, безопасность дорожного движения, освещение.