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Общественный совет при хокимияте Ташкента

Общественный совет при хокимияте Ташкента определился с составом

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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В субботу, 30 июня, организация провела первое заседание с участием исполняющего обязанности хокима Джахонгира Артыкходжаева.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Общественный совет при хокимияте Ташкента 30 июня провел первое заседание и объявил состав, сообщает пресс-служба администрации.

Председателем стал предприниматель и сооснователь ряда компаний Хикмат Абдурахманов, в состав вошли пиар-менеджер Nestlé Uzbekistan Нигора Акилова, дипломат и советник Ассоциации международного бизнеса и технологий Кадыржан Юсупов, искусствовед и фотожурналист Хусниддин Ато, врач Улугбек Маджидов и представители других сфер и профессий.

Всего в составе общественного совета 20 человек.

Новая организация создана по инициативе Артыкходжаева, она займется обеспечением взаимодействия граждан с общественными объединениями и органами местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального развития города.

Также при общественном совете создали тематические комиссии "Стратегическое развитие города, инфраструктура и строительство", "Обращения населения и коммуникации, "Экология и устойчивое развитие" и другие. Они состоят как из членов совета, так и из привлеченных экспертов.

В ближайшее время участники обсудят наиболее актуальные и волнующие граждан вопросы – вырубку деревьев, состояние улиц и тротуаров, безопасность дорожного движения, освещение.

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Теги:
Хокимият Ташкента, благоустройство, заседание



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