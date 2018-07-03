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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Реджеп Эрдоган

Мирзиёев ратифицировал соглашение об экстрадиции с Турцией

© Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Соглашение было подписано 30 апреля во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Ташкент.

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон "О ратификации соглашения между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой об экстрадиции".

Закон был принят законодательной (нижней) палатой и одобрен Сенатом в конце июня. Соглашение было подписано 30 апреля в ходе визита в Ташкент президента Турции Тайипа Эрдогана. Документ подписали Генеральная прокуратура Узбекистана и Министерство юстиции Турции.

"Ратифицировать соглашение между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой об экстрадиции", — говорится в тексте закона.

Подпись документов
© Pixabay
Мирзиёев ратифицировал соглашение об экстрадиции с Афганистаном
В пресс-службе Сената Узбекистана сообщили, что соглашение "станет правовой основой обеспечения принципа неизбежности ответственности за совершение преступления, будет служить повышению эффективности сотрудничества между двумя странами в сфере борьбы с преступностью", пишет "Народное слово".

В ходе визита Эрдогана в Ташкент стороны подписали ряд документов по борьбе с преступностью и финансированием терроризма. Также Генпрокуратура Узбекистана и Комитет по расследованию финансовых преступлений при Министерстве финансов Турции подписали меморандум о взаимопонимании по обмену оперативной информацией о доходах, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма. Министерства внутренних дел двух стран подписали межправительственное соглашение о борьбе с преступностью.

Теги:
экстрадиция, Турция, Узбекистан



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