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Жилой дом в Ташкенте

Права собственников жилья будут расширены: в Сети идет обсуждение закона

© Flickr / Francisco Anzola
Общество
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Согласно тексту документа, предлагается внедрить единую программу с присвоением идентификационного номера каждому собственнику квартиры для ведения реального, быстрого и своевременного учета членов товарищества.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Министерство жилищно-коммунального обслуживания приступило к разработке закона о товариществе частных собственников жилья в новой редакции, проект документа был опубликован для обсуждения на Facebook.

Администратор группы Facebook "ТЧСЖ и как с ним жить?" Максим Черников принял участие во встрече с министром ЖКО Музаффаром Салиевым и его заместителем Назиржоном Назировым. Глава ведомства предложил использовать группу как площадку для обсуждения поправок в связи с большим количеством участников (15 тысяч пользователей).

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В комментариях к публикации все заинтересованные граждане могут оставить свои предложения и замечания к проекту концепции нового закона о ТЧСЖ. 

Главным отличием стало положение о внедрении единых стандартов по управлению, содержанию и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда. Кроме того, согласно тексту документа, предлагается внедрить единую программу с присвоением идентификационного номера каждому собственнику квартиры для ведения реального, быстрого и своевременного учета членов товарищества, а также поступления обязательных взносов и платежей за коммунальные услуги.

Теги:
собственность, жилой дом, Узбекистан



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