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Города мира. Астана

Круглая дата: в Ташкенте отметили 20-летие Астаны

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Посольство Республики Казахстан в Узбекистане организовало круглый стол с участием видных государственных и политических деятелей.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. В Ташкенте во вторник отметили 20-летие столицы Казахстана – Астаны, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.
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Посольство Казахстана в Узбекистане организовало круглый стол с участием ученых, экспертов, политологов, общественных, государственных и политических деятелей, а также представителей неправительственных организаций и дипломатического корпуса.

Открыл заседание чрезвычайный и полномочный посол Казахстана Ерик Утембаев.

Он рассказал об основных этапах становления Астаны, состоянии на сегодня и перспективах развития столицы в ряде направлений.

В середине мая двустороннее взаимодействие обсудили новый посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев и председатель казахстанского мажилиса Нурлан Нигматулин.

Сегодня между двумя странами налажен интенсивный политический диалог, эффективно развивается многоплановое взаимодействие.

Астана – столица Республики Казахстан с 1998 года, прежнее название – Акмолинск.

Город расположен на севере страны и административно разделен на четыре района.

Теги:
круглый стол, Юбилей, Астана



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