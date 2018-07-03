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Автобусная остановка в Ташкенте

В Ташкенте могут убрать магазины с остановок автобусов

Общество
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Такое предложение внес  исполняющий обязанности хокима столицы Джангохир Артыкходжаев во время встречи с молодежи.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил убрать с автобусных остановок торговые точки, сообщает портал "Новости Узбекистана".

Автомобильная дорога в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
По программе "Обод махалля" в Ташкенте отремонтировали дороги и крыши

По его словам, остановка должна быть остановкой, а не магазином. Автомобили покупателей затрудняют движение общественного транспорта.

В администрации города намерены сначала тщательно изучить эту проблему и разработать детальный план.

Кроме того, в ходе встречи с молодежью студенты предложили Артыкходжаеву обустроить на остановках "молодежные центры" с Wi-Fi и библиотеками.

Ранее сообщалось о реализации в Ташкенте программы благоустройства "Обод махалля". За месяц в городе отремонтировали тротуары и дороги, улучшили ландшафт, реконструировали крыши и фасады зданий, построили новые детские площадки, установили современные номерные знаки на домах.

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Теги:
благоустройство, Хокимият Ташкента, автобусы



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