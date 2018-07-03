В Ташкенте могут убрать магазины с остановок автобусов

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил убрать с автобусных остановок торговые точки, сообщает портал "Новости Узбекистана".
По его словам, остановка должна быть остановкой, а не магазином. Автомобили покупателей затрудняют движение общественного транспорта.
В администрации города намерены сначала тщательно изучить эту проблему и разработать детальный план.
Кроме того, в ходе встречи с молодежью студенты предложили Артыкходжаеву обустроить на остановках "молодежные центры" с Wi-Fi и библиотеками.
Ранее сообщалось о реализации в Ташкенте программы благоустройства "Обод махалля". За месяц в городе отремонтировали тротуары и дороги, улучшили ландшафт, реконструировали крыши и фасады зданий, построили новые детские площадки, установили современные номерные знаки на домах.