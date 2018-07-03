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Дети участвуют в перетягивании каната

Под Ташкентом стартовала первая смена детского лагеря West Camp

Sputnik
Общество
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Лагерь West Camp рассчитан на 320 детей, за время каникул ребята смогут усовершенствовать свое знание английского языка.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. Первая смена образовательного лагеря West Camp стартовала в пригороде Ташкента на территории зоны отдыха Сумча.

Детская площадка
© Sputnik / Владимир Песня
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Это образовательный лагерь с уникальной программой и высокими стандартами. В течение 12 дней детям в возрасте от 7 до 15 лет предоставляется возможность не только весело провести каникулы, но усовершенствовать свое знание английского языка, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Лагерь расположен в 60 км от Ташкента, 1 июня стартовала первая смена лагеря, последняя смена закроет сезон 28 августа. West Camp рассчитан на 320 человек. Отряды сформированы по возрастным группам, в каждой максимум 24-25 человек, занятия проводятся в зависимости от уровня знаний английского языка каждого ребенка.

Теги:
лагерь, Узбекистан



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