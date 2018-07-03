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Сотрудники ГУВД г. Ташкента провели хашар в домах людей с ограниченными возможностями

Сотрудники ГУВД Ташкента помогают озеленять дворы и строить велодорожки

© ГУВД г. Ташкента
Общество
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Вместе с работниками хокимията и махаллинских сходов граждан сотрудники ГУВД помогают жильцам в озеленении дворов многоэтажных домов.

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента в свободное от службы время и организовывают хашары в домах людей с ограниченными возможностями, одиноких и престарелых, сообщили в пресс-службе.

Сотрудники УКД ОВД Сергелийского района и его территориальных отделов при участии представителей хокимията и органов местного самоуправления граждан привели в порядок двор 83-летней Узбековой Розы, проживающей по улице Кипчок. В Бектемирском районе стражи правопорядка не только расчистили двор дома Букаева Зокира, проживающего в одноименной с районом махалле, но и возвели ему новую стену из шлакоблоков.

Сотрудники ГУВД г. Ташкента провели хашар в домах людей с ограниченными возможностями
© ГУВД г. Ташкента
Сотрудники ГУВД г. Ташкента провели хашар в домах людей с ограниченными возможностями

Сотрудники Яккасарайского УКД ОВД и его подразделений на местах привели в порядок дом жителя махалли Конституция. Хозяин давно мечтал видеть двор чистым и ухоженным, но из-за ограниченных физических возможностей не мог убрать его самостоятельно.

Вместе с работниками хокимията и махаллинских сходов граждан сотрудники ГУВД помогают жильцам в озеленении дворов многоэтажных домов. Например, в махалле Ракатбоши сотрудники Яккасарайского УКД ОВД и его подразделений на местах сажали деревья вместе с жителями, так же, как и стражи правопорядка Алмазарского УКД ОВД и 1-го отдела внутренних дел.

Сотрудники ГУВД г. Ташкента провели хашар в домах людей с ограниченными возможностями
© ГУВД г. Ташкента
Сотрудники ГУВД Ташкента добровольно участвуют в хашарах.

В Бектемирском районе стражи правопорядка проложили 300-метровую велодорожку.

 




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